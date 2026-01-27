Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este miércoles 28 y jueves 29 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

Miércoles 28 de enero de 2026

Bosa

Chicó Sur, Bosanova – El Porvenir, San Pedro, La Independencia (Parcial), Bosanova, Los Sauces, Escocia, La Paz

De la Calle 55 Sur a la Calle 88A Sur, entre la Carrera 82 a la Avenida Carrera 89B (Avenida Guayacanes)

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Suba

Prado Veraniego Norte

De la Carrera 54 a la Carrera 58, entre la Calle 129 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Suba

Canódromo, Prado Veraniego Sur

De la Carrera 45 a la Carrera 55, entre la Calle 127 a la Calle 129

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Suba

Niza Norte, Niza Sur, Potosí, Lago Club Choquenzá

De la Calle 116 a la Calle 128B, entre la Avenida Suba a la Avenida Boyacá

10:00 a.m.

24 horas

Instalación Purga

Usaquén

La Carolina Country Sur

De la Carrera 9 a la Carrera 15, entre la Calle 127 a la Calle 134

8:00 a.m.

24 horas

Instalación válvula

Jueves 29 de enero de 2026

San Cristóbal

Altamira

De la Calle 42A Sur a la Calle 44B Sur, entre la Carrera 12 Este a la Carrera 12B Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa

De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.