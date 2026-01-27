    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este martes 27 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este martes 27 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 9135 – La 5ta 5 – Tarde 6825 – La 5ta 4

    Culona
    Día 2318 – Noche

    Astro Sol
    4400 – Signo Piscis

    Pijao de Oro
    8495 – La 5ta 4

    Paisita
    Día 3833 – La 5ta 6 – Noche 6086

    Chontico
    Día 8016 – La 5ta 0 – Noche 5064 – La 5ta 8

    Cafeterito
    Tarde 3865 – La 5ta 2 – Noche 0892 – La 5ta 8

    Sinuano
    Día 2035 – La 5ta 5 – Noche

    Cash Three
    Día 105 – Noche

    Play Four
    Día 4631 – Noche

    Samán
    Día 6571

    Caribeña
    Día 2621 – La 5ta 2 – Noche

    Motilón
    Tarde 3126 – Noche

    Fantástica
    Día 1225 – La 5ta 7 – Noche

    Antioqueñita
    Día 1704 – La 5ta 0 – Tarde 1713 – La 5ta 9

