Ejército desmantela 18 laboratorios coqueros en Putumayo, Nariño y el Catatumbo

–En cumplimiento de la ofensiva contra los grupos criminales y el narcotráfico, el Ejército desmanteló 13 laboratorios de producción de pasta base de coca y una refinería ilegal en Villagarzón, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Orito, en el departamento de Putumayo, en un contundente golpe a las finanzas de los llamados ‘comandos de frontera’ de las disidencias de las Farc.

Según el Ministerio de Defensa, los resultados operativos son masivos: se incautaron 1.6 toneladas de marihuana, más de 4.600 galones de insumos líquidos y 15.453 galones de hidrocarburos. Además, se logró la captura de tres sujetos y el sometimiento a la justicia de un integrante de la estructura criminal. «Con la neutralización de válvulas ilícitas, también evitamos daños irreparables a nuestros ecosistemas», destacó la cartera de Defensa.

Mantenemos una presencia permanente y estratégica en el territorio para garantizar la protección de la población civil y combatir a los grupos narcoterroristas.

Por otro lado, en zona fronteriza de Nariño, tropas de la Brigada 23, del Ejercito, destruyeron un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína en área rural del municipio de Cumbal.

En el lugar fueron hallados estupefacientes en distintas fases del proceso, más de 2000 galones de insumos líquidos, 200 kg de insumos sólidos y abundante material para la producción del alcaloide. Un sujeto fue capturado y puesto a disposición de las autoridades.

Esta operación militar contribuye a debilitar las economías ilícitas de los grupos armados organizados que delinquen en la región y fortalece las acciones orientadas a la protección de las comunidades del sur del país.

En el Catatumbo, al otro extremo del país, en jurisdicción del municipio de Tibú, Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela, el Ejército desmanteló tres laboratorios para la producción de pasta base de cocaína, que era de propiedad del frente Luis Enrique León Guevara.

Las infraestructuras, avaluadas en $295 millones, tenían capacidad para producir 600 kg de estupefacientes al mes con destino a EE. UU. y Europa, vía Venezuela. Se incautaron 660 galones de pasta base en suspensión, insumos químicos y maquinaria especializada.