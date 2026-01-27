Petro propondrá a Trump que la comunidad internacional asuma la verificación del monitoreo de cultivos ilícitos en el Colombia

–En el encuentro que tendrá el próximo 3 de febrero en la Casa Blanca, el presidente Gustavo Petro le propondrá a su homólogo de EE. UU. Donald Trump que la comunidad internacional asuma la verificación del monitoreo de drogas en el Colombia.

Así lo indicó el ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga, quien, además señaló que Colombia implementará un Sistema de Monitoreo de la Policía Nacional que cuenta con altos estándares de calidad. Y, para garantizar la imparcialidad en los datos, un miembro de la comunidad internacional podría ser el verificador de todo el proceso.

El jefe de la cartera de Justicia advirtió que no se tratará de una autoevaluación: “En principio no será un autoauditaje del cultivo. Tenemos que traer verificadores, por ejemplo, de Europa, pues ya se han avanzado en esas conversaciones, pero esa minucia será parte de las conversaciones con el presidente Trump».

El ministro Idárraga recordó que la nueva propuesta a socializar con el jefe de Estado norteamericano obedece a las diferencias de resultados técnicos obtenidos en cuanto a la medición de los cultivos de coca en el país y de la de producción potencial de cocaína realizada por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), por lo que esta oportunidad de mejora en los resultados traerá un balance positivo para el fortalecimiento de las relaciones binacionales.

?“Este nuevo camino a implementar será liderado desde Viena, pero también en diálogo con EE. UU.», afirmó Idárraga al destacar la importancia del proceso y la fidelidad de los datos para establecer nuevas hojas de ruta o reforzar las que han traído consecuencias positivas para el país en su lucha contra el narcotráfico.

El control internacional al que hace referencia el encargado de la cartera de Justicia es a que un miembro de la comunidad internacional sea dicho verificador, para así dar plenas garantías de la precisión en la información suministrada a Estados Unidos. Justamente será uno lo de puntos principales en la agenda que el presidente Gustavo Petro sostendrá durante la reunión con el presidente Donald Trump el próximo 3 de febrero en Washington.