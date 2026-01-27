España aprueba regularización masiva de inmigrantes; ¿en qué consiste?

–El Consejo de Ministros de España aprobó este martes la regularización masiva de inmigrantes que viven en el país europeo sin permiso de residencia ni trabajo.

«Se trata de la tramitación urgente de un Real Decreto con el que iniciamos un proceso de regularización extraordinaria para miles de personas extranjeras que se encuentran en nuestro país», indicó la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, en rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo.

Señaló que la medida, impulsada por el Gobierno en acuerdo con Podemos, es «necesaria» para «dar respuesta a una realidad que existe» en las calles de España; y busca dar oportunidad a la gente de vivir con «igualdad de derechos y oportunidades».

La ministra de @inclusiongob, Elma Saiz, explica el proceso de regularización extraordinaria. ??Una medida largamente trabajada, dialogada y necesaria para dar respuesta a una realidad que existe en nuestras calles y que tiene un impacto en la convivencia y la economía. pic.twitter.com/LYDtqGLq7T — La Moncloa (@desdelamoncloa) January 27, 2026

Agregó que el Gobierno, para aprobar esta medida, ha retomado «el espíritu» de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la materia «que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración por una amplísima mayoría del Congreso, pero que ha permanecido bloqueada demasiados meses».

Desde la cartera que dirige Saiz explicaron que el objetivo es «dar permisos de residencia y trabajo a personas migrantes que ya viven en España». Los beneficiarios obtendrán una autorización inicial de un año de vigencia y, transcurrido este plazo, podrán incorporarse a las figuras previstas en el reglamento de extranjería.

? El Gobierno ha iniciado los trámites para un proceso de regularización extraordinario para personas extranjeras. ? El objetivo es garantizar derechos y dar seguridad jurídica. ? Te contamos todos los detalles: pic.twitter.com/4NJvAtzGwe — Ministerio Inclusión Seguridad Social Migraciones (@inclusiongob) January 27, 2026

Se estima, según publica la estatal RTVE, que esta regularización beneficiará a alrededor de 500.000 inmigrantes, una cifra que se aproxima a la de un proceso en 2005, cuando se legalizaron más 576.000 extranjeros, durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Según detalló Saiz en la rueda de prensa, el proceso está dirigido a extranjeros con al menos cinco meses de estancia en España hasta el pasado 31 de diciembre de 2025.

«Podrán cogerse también los solicitantes de protección internacional» que hubieran presentado dicha solicitud hasta esa misma fecha, explicó. Señaló como requisito «indispensable» el «carecer de antecedentes penales».

La solicitud para obtener los beneficios se podrá presentar desde principios de abril hasta el 30 de junio de 2026.

«Hoy es un día histórico», ha celebrado Saiz durante la rueda de prensa. (Información RT).