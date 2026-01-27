Ajustan el «Reloj del Juicio Final» a «lo más cerca de la medianoche que el mundo ha estado jamás»

–El Boletín de los Científicos Atómicos anunció este martes que las manecillas del denominado Reloj del Juicio Final se encuentran ahora a tan solo 85 segundos de la medianoche, que simboliza el momento del apocalipsis.

Esta nueva actualización representa «la hora más cercana a la medianoche a la que ha estado el mundo jamás», declaró Alexandra Bell, presidente y directora ejecutiva del boletín. El año pasado, el reloj se situó a 89 segundos.

«La junta científica y de seguridad del boletín ha determinado que la humanidad no ha avanzado lo suficiente en lo que respecta al riesgo existencial que nos amenaza a todos. Por lo tanto, adelantamos el reloj», explicó Bell.

Asimismo, subrayó que el riesgo al que el mundo se enfrenta por las armas nucleares, el cambio climático y las tecnologías disruptivas «es cada vez mayor», advirtiendo que el tiempo para detener la destrucción del mundo «se está acabando».

Por su parte, Daniel Holz, presidente del Consejo de Ciencia y Seguridad del Boletín, expresó su preocupación por las amenazas que supone la integración no regulada de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas militares y su posible uno indebido para contribuir a la creación de amenazas biológicas, así como a la difusión de desinformación a nivel global.

The 2026 Doomsday Clock announcement, captured by photographer Jamie Christiani. IT IS 85 SECONDS TO MIDNIGHT. Watch the 2026 Doomsday Clock announcement: https://t.co/KfwWsVAw1g pic.twitter.com/ru8KjaOAhl — Bulletin of the Atomic Scientists (@BulletinAtomic) January 27, 2026

El siguiente es el texto integral del comunicado emitido este martes

El Reloj del Juicio Final se fijó en 85 segundos antes de la medianoche, lo más cerca que ha estado el Reloj de la medianoche en su historia. El Boletín de los científicos atómicos’ La Junta de Ciencia y Seguridad (SASB), que fija el Reloj, pidió acciones urgentes para limitar los arsenales nucleares, crear directrices internacionales sobre el uso de IA y formar acuerdos multilaterales para abordar las amenazas biológicas globales.

Alexandra Bell, presidenta y directora ejecutiva, Boletín de los científicos atómicos, dijo: “El mensaje del Reloj del Juicio Final no puede ser más claro. Los riesgos catastróficos están aumentando, la cooperación está disminuyendo y se nos acaba el tiempo. El cambio es necesario y posible, pero la comunidad global debe exigir acciones rápidas a sus líderes”

La hora del Reloj del Juicio Final la determina anualmente el Boletín de los científicos atómicos’ Junta de Ciencia y Seguridad (SASB) en consulta con su Junta de Patrocinadores, que incluye ocho Premios Nobel. Los principales factores en 2026 incluyeron las crecientes amenazas de armas nucleares, tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial (IA), múltiples preocupaciones de seguridad biológica y la continua crisis climática. La hora del Reloj cambió más recientemente en enero de 2025, cuando el Reloj del Juicio Final se fijó en 89 segundos antes de la medianoche.

Daniel Holz, PhD, profesor de la Universidad de Chicago en los departamentos de Física, Astronomía y Astrofísica, el Instituto Enrico Fermi y el Instituto Kavli de Física Cosmológica, y presidente del SASB, Boletín de los científicos atómicos, dijo: “Las peligrosas tendencias en el riesgo nuclear, el cambio climático, las tecnologías disruptivas como la IA y la bioseguridad van acompañadas de otro acontecimiento aterrador: el surgimiento de autocracias nacionalistas en países de todo el mundo. Nuestros mayores desafíos requieren confianza y cooperación internacionales, y un mundo dividido en ‘nosotros contra ellos’ dejará a toda la humanidad más vulnerable.”

Maria Ressa, cofundadora y directora ejecutiva de Rappler, profesora de Práctica Profesional en la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos (SIPA) de la Universidad de Columbia y Premio Nobel de la Paz 2021, dijo: “Sin hechos, no hay verdad. Sin verdad no hay confianza. Y sin ellos, la colaboración radical que exige este momento es imposible. Estamos viviendo un Armagedón informativo —la crisis debajo de todas las crisis— impulsado por tecnología extractiva y depredadora que difunde mentiras más rápido que los hechos y las ganancias de nuestra división. No podemos resolver problemas que no podemos aceptar que existen. No podemos cooperar a través de fronteras cuando ni siquiera podemos compartir los mismos hechos. Amenazas nucleares, colapso climático, riesgos de la IA: ninguno puede abordarse sin reconstruir primero nuestra realidad compartida. El tiempo corre.”

La Declaración del Reloj del Juicio Final de 2026 expone:

Hace un año, advertimos que el mundo estaba peligrosamente cerca de un desastre global y que cualquier retraso en revertir el rumbo aumentaba la probabilidad de una catástrofe. En lugar de prestar atención a esta advertencia, Rusia, China, Estados Unidos y otros países importantes se han vuelto cada vez más agresivos, adversarios y nacionalistas. Los entendimientos globales duramente ganados están colapsando, acelerando una competencia entre grandes potencias en la que el ganador se lo lleva todo y socavando la cooperación internacional fundamental para reducir los riesgos de una guerra nuclear, el cambio climático, el mal uso de la biotecnología, la amenaza potencial de la inteligencia artificial y otros peligros apocalípticos. Demasiados líderes se han vuelto complacientes e indiferentes y en muchos casos han adoptado retórica y políticas que aceleran estos riesgos existenciales en lugar de mitigarlos. Debido a este fracaso del liderazgo, la Boletín de los científicos atómicos La Junta de Ciencia y Seguridad fija hoy el Reloj del Juicio Final a 85 segundos de la medianoche, lo más cerca que ha estado de una catástrofe…

Incluso cuando las manecillas del Reloj del Juicio Final se acercan a la medianoche, hay muchas acciones que podrían sacar a la humanidad del abismo:

Estados Unidos y Rusia pueden reanudar el diálogo sobre la limitación de sus arsenales nucleares. Todos los Estados poseedores de armas nucleares pueden evitar inversiones desestabilizadoras en defensa antimisiles y observar la moratoria existente sobre los ensayos nucleares explosivos.

Tanto a través de acuerdos multilaterales como de regulaciones nacionales, la comunidad internacional puede tomar todas las medidas posibles para prevenir la creación de vida espejo y cooperar en medidas significativas para reducir la perspectiva de que la IA se utilice para crear amenazas biológicas.

El Congreso de Estados Unidos puede repudiar la guerra del presidente Trump contra las energías renovables y, en cambio, ofrecer incentivos e inversiones que permitan una rápida reducción en el uso de combustibles fósiles.

Estados Unidos, Rusia y China pueden entablar un diálogo bilateral y multilateral sobre directrices significativas relativas a la incorporación de inteligencia artificial en sus ejércitos, particularmente en los sistemas de mando y control nuclear.

Armas nucleares: Deslizándose aún más por una pendiente nuclear resbaladiza

Jon B. Wolfsthal, director de riesgo global de la Federación de Científicos Estadounidenses (FAS) y miembro de SASB, Boletín de los científicos atómicos, dijo: “En 2025, era casi imposible identificar un problema nuclear que mejorara. Cada vez más Estados dependen más intensamente de las armas nucleares y varios Estados hablan abiertamente de utilizarlas no sólo para disuasión sino también para coerción.

Se están gastando cientos de miles de millones para modernizar y ampliar los arsenales nucleares en todo el mundo, y cada vez más Estados no poseedores de armas nucleares están considerando si deberían adquirir sus propias armas nucleares o están cubriendo sus apuestas nucleares.

En lugar de avivar el fuego de la competencia por las armas nucleares, los estados nucleares están reduciendo su propia seguridad y poniendo en riesgo a todo el planeta. Los líderes de todos los estados deben volver a aprender las lecciones de la Guerra Fría – nadie gana una carrera armamentista nuclear,y la única manera de reducir los peligros nucleares es mediante un acuerdo vinculante para limitar el tamaño y la forma de sus arsenales nucleares. Los Estados nucleares y sus socios deben invertir ahora en herramientas probadas de comunicación de crisis y reducción de riesgos, renovar su compromiso de prevenir la proliferación de armas nucleares, abstenerse de amenazas nucleares y buscar un sistema de seguridad global más predecible y estable.”

Tecnologías disruptivas: la competencia desplaza la cooperación

Steve Fetter, PhD, profesor de políticas públicas y ex decano de la Universidad de Maryland, miembro de la Sociedad Estadounidense de Física (APS), miembro del Comité de Seguridad Internacional y Control de Armamentos (CISAC) de la Academia Nacional de Ciencias’ (NAS) y miembro de SASB Boletín de los científicos atómicos, dijo: “A medida que los usos de la IA se expanden y aumentan las preocupaciones sobre los riesgos potenciales, Trump revocó la iniciativa de seguridad de la IA de Biden y prohibió a los estados elaborar su propia regulación de la IA, lo que refleja un enfoque ‘malditos torpedos’ para el desarrollo de la IA. El énfasis en la competencia tecnológica está haciendo cada vez más difícil fomentar la cooperación que será necesaria para identificar y mitigar los riesgos, y los ataques contra las universidades y los recortes en la financiación federal están erosionando nuestra capacidad para encontrar soluciones efectivas.”

Cambio climático: una perspectiva preocupante

Inez Fung, ScD, profesora emérita de Ciencias Atmosféricas en el Departamento de Ciencias de la Tierra y Planetarias y el Departamento de Ciencias Ambientales, Políticas y Gestión de la Universidad de California, Berkeley, y miembro del SASB, Boletín de los científicos atómicos, dijo: “Reducir la amenaza de una catástrofe climática requiere acciones tanto para abordar la causa como para hacer frente al daño del cambio climático. Lo primero y más importante son las reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la quema de combustibles fósiles para producir energía.

Muchas tecnologías de energía renovable están ahora maduras y son rentables, y los gobiernos deberían intensificar el amplio despliegue de estas tecnologías de energía limpia ofreciendo incentivos para producirlas a gran escala y crear mercados para ellas. Igualmente importante en la lucha contra el cambio climático es una renovada dependencia de la ciencia que rastrea y guía los esfuerzos de reducción y mitigación de emisiones. Este retorno a una política climática basada en la ciencia incluye la recopilación, validación e intercambio de información sobre el clima y los gases de efecto invernadero en todo el mundoasí como la mejora de las proyecciones modelo de los impactos del clima en el bienestar de todos los habitantes del planeta.” Fin del comunicado,

El proyecto del Reloj del Juicio Final fue creado en 1947 por un grupo de físicos de la Universidad de Chicago, que en la portada de su Boletín de Científicos Atómicos empezaron a publicar la imagen de un reloj que se convirtió en un indicador de la vulnerabilidad del mundo, reflejando el grado de amenaza de la proliferación nuclear y del calentamiento global. Cuando apareció por primera vez, sus manecillas estaban a 7 minutos de la medianoche.

Ya en 1953, después de que EE.UU. y la URSS probaran sus artefactos termonucleares, el Reloj del Juicio Final marcó las 23:58, hora a la que volvió en 2018 y 2019. El año más tranquilo fue 1991, cuando las manecillas marcaron 17 minutos hasta el momento de un posible cataclismo nuclear.

La decisión acerca de cómo mover las manecillas es tomada por la junta del Boletín de Científicos Atómicos junto con expertos invitados, entre los que se incluyen varios premios Nobel.