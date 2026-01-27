Excomandante del Batallón La Popa acepta responsabilidad en «falsos positivos»

–El coronel retirado del Ejército Juan Carlos Figueroa Suárez aceptó responsabilidad en los «falsos positivos» o ejecuciones extrajudiciales cuando se desempeñó como comandante del Batallón la Popa, en 24 hechos en los que fueron asesinadas 38 personas, caso por el que fue acusado por la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP.

Los hechos que documentaron los fiscales e investigadores ocurrieron entre enero de 2004 y julio de 2005, época en la que Figueroa se desempeñó como comandante del Batallón de Artillería N.º 2 La Popa, con sede en Valledupar.

La mayoría de las víctimas eran civiles indefensos, varias en condición de vulnerabilidad y al menos una con discapacidad mental. Frente a esos hechos, la UIA lo había acusado por responsabilidad de mando en los delitos de homicidio en persona protegida, tortura en persona protegida y desaparición forzada.

El reconocimiento de responsabilidad lo hizo el coronel Figueroa Suárez frente al magistrado Raúl Eduardo Sánchez Sánchez, presidente de la Sala de Reconocimiento de Verdad de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la JEP.

Figueroa, quién había sido acusado por la UIA el 23 de noviembre de 2023, compareció a la audiencia preparatoria para el inicio del juicio en su contra y decidió aceptar responsabilidad en los hechos que la Fiscalía Quinta ante el Tribunal de Paz le imputó.

“Acepto la responsabilidad en la omisión de no saber que mis subalternos estaban asesinando civiles, que las operaciones militares que siempre ordené a la luz de la Constitución Nacional, de las leyes de Colombia, de la doctrina militar, de la ley militar, del derecho internacional de conflictos armados, todas esas operaciones que se ordenaron, mis subalternos las convirtieron en acciones criminales», admitió Figueroa.

El exoficial agregó: “También acepto la omisión de aquellos superiores subalternos, la omisión de instituciones como la Justicia Penal Militar, como la Fiscalía General de Valledupar, como el Departamento de Policía del Cesar, jueces, fiscales, asesores jurídicos, por su negligencia y omisión».

En el caso de Figueroa, la audiencia restaurativa de las víctimas se realizará el próximo 24 de marzo, según lo estableció el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, quien advirtió que la sanción a imponer sería de entre cinco y ocho años de prisión.

En 2004, Juan Carlos Figueroa había asumido el cargo de comandante del Batallón La Popa de Valledupar en reemplazo del también coronel (r) Publio Hernán Mejía Gutiérrez, quien fue condenado a 20 años de prisión el pasado 19 de diciembre por hechos en los que fueron asesinadas 72 personas en ejecuciones extrajudiciales.

Al igual que en el caso de Figueroa, el material probatorio contra Mejía Gutiérrez fue recabado por investigadores y fiscales de la UIA, quienes lograron que se impusiera la primera condena en un juicio adversarial en la Jurisdicción Especial para la Paz.??