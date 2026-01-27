Armada Nacional incauta dos toneladas de cocaína en el Caribe colombiano

–La Armada Nacional, con apoyo de la Fuerza Aerea, incautó aproximadamente dos toneladas de clorhidrato de cocaína que eran transportadas en un buque mercante, a más de 60 millas náuticas de Santa Marta, informó este martes el Ministerio de Defensa.

La operación, que duró 18 horas, se logró gracias a inteligencia naval que detectó la contaminación del buque que cubría la ruta Cartagena – España. Se hallaron 81 bultos en un contenedor, cargamento avaluado en cerca de 200 millones de dólares.

En cada operación y resultado contra el narcotráfico y el crimen transnacional demostramos nuestra entrega en la lucha contra las drogas y afectamos las finanzas de los criminales que usan ese dinero para afectar la seguridad en nuestro país.