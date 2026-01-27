IDIGER realiza seguimiento permanente a la evolución de las lluvias registradas en Bogotá

Foto: IDIGER.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) informó que durante estos días se han se presentado lluvias de moderadas a fuertes en las localidades de Barrios Unidos, Usaquén, Engativá, Suba, Teusaquillo, Chapinero, Puente Aranda, Santa Fe, La Candelaria, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe, San Cristóbal, Usme y Ciudad Bolívar. Entidades de la Administración distrital realizan seguimiento.

Durante la jornada se reportaron algunos encharcamientos y daños en redes de alcantarillado con afectación en vía pública, en las localidades de Usaquén, Engativá, Chapinero, Antonio Nariño, Rafael Uribe Uribe y Usme, y una caída de árbol en Chapinero sin daños a personas o viviendas. Estas situaciones están siendo atendidas por las entidades distritales competentes y los casos permanecen en seguimiento por parte del Sistema Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (SDGR-CC).

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) realiza seguimiento permanente a la evolución de las precipitaciones a través de Sistema de Alerta de Bogotá (SAB), el cual monitorea en tiempo real la actividad eléctrica, los niveles de lluvia y el comportamiento de ríos y quebradas.

De manera articulada, los equipos de gestión del riesgo, junto con la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) y laEmpresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), continúan atentos a cualquier situación que se presente en la ciudad.

Recomendaciones para la ciudadanía

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) invita a las y los habitantes de Bogotá a tomar medidas de autocuidado durante estos eventos de lluvia:

Revisar, limpiar y asegurar techos, canales y bajantes de la vivienda.

No arrojar basuras a calles, alcantarillas o quebradas, para evitar taponamientos.

Evitar permanecer bajo árboles, vallas, techos livianos o estructuras inestables durante tormentas eléctricas.

Planear los desplazamientos y evitar transitar cerca de ríos, quebradas o zonas de ladera durante lluvias intensas.

Reportar de inmediato a la Línea de Emergencias 123 cualquier encharcamiento profundo, deslizamiento o situación de riesgo.Mantenerse informado por los canales oficiales del Distrito y consultar el minuto a minuto de las lluvias a través de www.sab.gov.co, en el Sistema de Alerta de Bogotá (SAB).

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), junto con las entidades distritales de respuesta, continúa realizando verificación en territorio y mantiene activo el monitoreo de las condiciones meteorológicas para brindar una atención oportuna ante cualquier eventualidad.