Riña en vía pública terminó con la captura de mujer requerida por extorsión en Bogotá

Foto: Secretaría de Seguridad

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, las autoridades capturaron, a través de cámaras de video vigilancia, a dos personas involucradas en una riña en el barrio Flandes de la localidad de Fontibón. Entre ellas, una mujer que tenía orden de captura vigente por el delito de extorsión. La Policía de Bogotá acudió al lugar y logró la detención de esta mujer.

El hecho fue detectado por cámaras de seguridad del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo de Bogotá (C4), que mostraron cómo la mujer salió de su vivienda pidiendo auxilio tras ser agredida por su expareja.

Los gritos alertaron a un vecino del sector, quien intentó intervenir y terminó involucrado en la confrontación en la vía pública. De inmediato, desde el C4 se activó a la patrulla más cercana, que llegó al lugar en pocos minutos y capturó al hombre por el delito de violencia intrafamiliar.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades confirmaron que la mujer registraba una orden judicial vigente por el delito de extorsión. Por este motivo, también fue capturada y puesta a disposición de la autoridad competente.

El secretario de Seguridad, César Restrepo, se pronunció y destacó la labor de las personas que monitorean estas cámaras de seguridad:

“Detrás de cada cámara hay personas comprometidas que trabajan día y noche para cuidar a los bogotanos. Esta captura es una muestra de ese esfuerzo silencioso e incansable que salva vidas y saca a los delincuentes de las calles para que enfrenten a la justicia”.

Actualmente, en la localidad de Fontibón operan 175 cámaras de seguridad, lo que permite a las autoridades reaccionar de manera oportuna ante hechos que afecten la convivencia y la seguridad ciudadana.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.