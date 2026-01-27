    • Economía Nacional

    Indicadores Económicos

    -Dólar TRM $3,678.59 (vigente 28 de enero)
    -Euro $ 4,390.00
    -Bitcoin US$ 88.957,20

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,02%
    -UVR: $ 397,67
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,73
    -Petróleo Brent US$ 62,28
    -Oro-Compra Banco de la República $ 571.581,92

