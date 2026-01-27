Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el martes enero 27, 2026 -Dólar TRM $3,678.59 (vigente 28 de enero) -Euro $ 4,390.00 -Bitcoin US$ 88.957,20 Tasa de Interés -DTF: 9,02% -UVR: $ 397,67 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,73 -Petróleo Brent US$ 62,28 -Oro-Compra Banco de la República $ 571.581,92 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorColombia rechaza medida unilateral de Ecuador que encarece en más de 900% el transporte de crudo Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este miércoles 28 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5; taxis 3 y 4 También podría gustarte Nacional Petro: No sufro de delirios mentales Ariel Cabrera viernes febrero 16, 2024 Nacional Familias de Tierralta (Córdoba) golpeadas por la violencia recuperaron su tierra Giovanni Alarcón M. miércoles mayo 24, 2017 Nacional Continuaremos con el proceso de las liberaciones: Piedad Córdoba Geovany Quintero Gómez miércoles febrero 1, 2012 Nacional Gobierno acepta la renuncia de María Inés Restrepo directora de FondoPaz Manuel Reyes Beltran sábado marzo 4, 2017