-Dólar TRM $3,678.59 (vigente 28 de enero)

-Euro $ 4,390.00

-Bitcoin US$ 88.957,20

Tasa de Interés

-DTF: 9,02%

-UVR: $ 397,67

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,73

-Petróleo Brent US$ 62,28

-Oro-Compra Banco de la República $ 571.581,92