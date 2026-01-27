José Mauricio González gana la Media Maratón de Miami y le da a Colombia su primer triunfo atlético de 2026

Foto: Cortesía Prensa Total

El fondista del Equipo?Bogotá José Mauricio González consiguió el primer gran triunfo del atletismo colombiano en 2026 al coronarse campeón de la Media Maratón de Miami, en Estados Unidos, competencia realizada en “La Ciudad del Sol” como parte del Life Time Miami Marathon and Half.

González cruzó la meta con un tiempo de 1 hora, 6 minutos y 17 segundos, resultado que le permitió imponerse con autoridad frente a los corredores estadounidenses Paxton Smith, quien ocupó la segunda posición con 1.08:27, y Will Norris, tercero con 1.08:41.

Este resultado confirma el buen momento deportivo del atleta capitalino y representa un arranque positivo para el atletismo nacional en el calendario internacional. La victoria en Miami consolida a González como una de las principales cartas colombianas en pruebas de fondo y un orgullo para Bogotá y el país.