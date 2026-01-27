Licitación abierta para la restauración de los columbarios del Cementerio Central 2026

Foto: IDPC

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC invita a empresas constructoras, consorcios, uniones temporales y demás actores del sector de la infraestructura a participar en el proceso de Licitación Pública No. IDPC-LP-001-2025, cuyo objeto es la “Consolidación de Los Columbarios – Cementerio de Pobres, como espacio de reconocimiento de la memoria y los patrimonios en la ciudad de Bogotá”. ¡Conoce más aquí!

La intervención busca contribuir a la rehabilitación y optimización de la infraestructura patrimonial, así como a la apropiación de valores simbólicos, históricos y arquitectónicos que hacen de Los Columbarios un lugar significativo para la memoria colectiva de Bogotá, consolidándolo como un espacio de reconocimiento de los patrimonios de la ciudad.

El proceso se tramita a través del Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II y comprende dos líneas de intervención:

Consolidación y reforzamiento estructural de las cuatro (4) estructuras funerarias conocidas como Los Columbarios (Globo B), con un área construida de 6.416.85 m². Renovación de la obra artística Auras Anónimas, de la maestra Beatriz González, como estrategia de activación, reflexión y conservación de la memoria en honor a las víctimas del conflicto.

Esta licitación hace parte de un proceso más amplio de recuperación de Los Columbarios impulsado por el Distrito, que integra acciones patrimoniales, técnicas y de apropiación social del lugar. En esta etapa, el IDPC convoca al sector infraestructura para ejecutar las intervenciones contempladas en el proceso IDPC-LP-001-2025, según lo establecido en SECOP II.

El presupuesto oficial estimado del proceso es de $14.430.529.023 M/CTE (incluido IVA si aplica), que incluye impuestos nacionales y distritales, y costos directos e indirectos.

El plazo de ejecución del contrato será de dieciocho (18) meses a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

Podrán participar proponentes individuales (personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras domiciliadas o con sucursal en Colombia) o proponentes plurales (consorcios y uniones temporales), conforme a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones disponible para consulta pública en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP II.

El IDPC verificará requisitos habilitantes con base en la información del RUP y los documentos tipo; para quienes deben estar inscritos en RUP, el certificado debe tener fecha de expedición no mayor a 30 días antes del cierre del proceso.

Todas las consultas, observaciones y actuaciones del proceso deben realizarse exclusivamente a través de SECOP II. No se atenderán consultas telefónicas ni personales, y las fechas y horas de cada etapa se rigen por el cronograma publicado en la plataforma.