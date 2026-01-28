Cortes de agua por mantenimiento y mejoramiento de redes este jueves 29 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto EAAB). Este jueves 29 de enero de 2026 hay suspensión del servicio de agua en sectores de la capital de la república por trabajos de rehabilitación de redes, instalación de tuberías en obras viales y nuevas viviendas, que adelantará la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá.

—

Jueves 29 de enero de 2026

—

San Cristóbal

Altamira

De la Calle 42A Sur a la Calle 44B Sur, entre la Carrera 12 Este a la Carrera 12B Este

10:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

Bosa

El Jardín, La Esperanza y San Diego Bosa

De la Diagonal 73G Sur a la Calle 94A Sur, entre la Carrera 77G a la Carrera 87I

10:00 a.m.

24 horas

Cierre a terceros

Kennedy

Hipotecho Occidental, Hipotecho Sur, La igualdad

De la Calle 3 a la Calle 8 Sur, entre la Carrera 68 a la Carrera 72

8:00 a.m.

24 horas

Empates redes acueducto

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS:

• Antes del corte de agua, llene el tanque de reserva de su vivienda.

• Si almacena agua en recipientes debe consumirla antes de las 24 horas.

• Haga uso del agua de forma racional privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

• La EAAB prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.