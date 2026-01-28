    • Nacional Resultados de las Loterías

    Resultados del Baloto, loterías y chances de este miércoles 28 de enero de 2026 en Colombia

    Ariel Cabrera Publicado el

    –Los siguientes son los resultados del Baloto, las loterías y chances que jugaron este miércoles 28 de enero de 2026 en el territorio colombiano:

    Dorado
    Mañana 1105 – La 5ta 0 – Tarde 9072 – La 5ta 1

    Culona
    Día 5415 – Noche

    Astro sol
    7831 – Signo Leo

    Pijao de Oro
    1196 – La 5ta 2 – Noche

    Paisita
    Día 6048 – La 5ta 3 – Noche 0742

    Chontico
    Día 2745 – La 5ta 6 – Noche

    Cafeterito
    Tarde 0709 – La 5ta 7 – Noche

    Sinuano
    Día 9195 – La 5ta 0 – Noche

    Cash Three
    Día 787 – Noche

    Play Four
    Día 0951 – Noche

    Samán
    Día 7638

    Caribeña
    Día 7391 – La 5ta 0 – Noche

    Motilón
    Tarde 5511 – La 5ta 5 – Noche

    Fantástica
    Día 2515 – La 5ta 6 – Noche

    Antioqueñita
    Día 3799 – La 5ta 2 – Tarde 3147 – La 5ta 1

    Ariel Cabrera
