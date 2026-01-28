Fueron rescatados 10 animales silvestres que eran tenidos como mascotas en Bogotá

Foto: Policía de Bogotá.

La Policía de Bogotá, a través de la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, en trabajo articulado con la Secretaría Distrital de Ambiente (SDS), logró la aprehensión material preventiva de 10 animales de fauna silvestre, que eran tenidos como mascotas en tres localidades de la capital.

En diferentes operativos realizados en las localidades de Usme, Rafael Uribe Uribe y Antonio Nariño se encontraron, en diferentes viviendas y establecimientos, los siguientes animales: un mono ardilla, una lora real, dos cotorras carisucias, un canario costeño, un sinsonte, una tortuga y tres tinguas pico amarillo.

Los animales aprehendidos fueron dejados a disposición de la autoridad competente para su respectiva valoración veterinaria. A las personas a quienes se les hallaron estos animales se les impuso una multa general tipo 1, equivalente a $ 116.727 pesos, conforme a la Ley 1801 de 2016.

De igual manera, mediante estas actividades de control, la Policía de Bogotá, a través del Grupo de Carabineros y Protección Ambiental ha logrado, durante 2026, el rescate e incautación de 76 animales de fauna silvestre.

Le recordamos a la ciudadanía que estos animales no son mascotas y son esenciales para el ecosistema.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.