Cortes de luz este jueves 29 de enero de 2026 en Bogotá, Funza y Cajicá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este jueves 29 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República y de los municipios de Funza y Cajicá, Cundinamarca.

Localidad de Chapinero

Barrio Quinta Camacho. De la calle 66 a calle 68 entre carrera 10 a carrera 12 – Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Ciudad Bolívar

Barrio El Peñón del Cortijo. De la carrera 70 a carrera 72 entre calle 67 Sur a calle 69 Sur – Desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Barrio Sierra Morena. De la calle 67 Sur a calle 69 Sur entre carrera 70 a carrera 72 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Kennedy

Barrio Boita. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 45 Sur a calle 47 Sur – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Tundama. De la calle 44 Sur a calle 49 Sur entre carrera 71 a carrera 73 – Desde las 6:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Puente Aranda

Barrio Gorgonzola. De la carrera 42 a carrera 44 entre calle 9 a calle 11 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Localidad de Suba

Barrio Altos de Chozica. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 130 a calle 134 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Barrio El Plan. De la carrera 71 a carrera 73 entre calle 150 a calle 152 – Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p. m.

Barrio Mazurén. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 151 a calle 153 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

Localidad de Teusaquillo

Barrio Campín Occidental. De la calle 55 a calle 58 entre carrera 34 a carrera 36 – Desde las 8:00 a. m. hasta las 12:00 m.

Barrio Nicolás de Federmán. De la calle 60 a calle 62 entre carrera 36 a carrera 46 – Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m.

Localidad de Usaquén

Barrio El Verbenal. De la carrera 19 a carrera 21 entre calle 181 a calle 183 – Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Municipios aledaños a Bogotá

Funza, en Cundinamarca

Municipio de Funza. Vereda La Isla – Desde las 9:00 a. m. hasta las 6:00 p. m.

Cajicá, en Cundinamarca

Municipio de Cajicá. Vereda Chuntame – Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.