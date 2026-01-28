Página de inicioEconomíaIndicadores Económicos Economía Nacional Indicadores Económicos Ariel Cabrera Publicado el miércoles enero 28, 2026 -Dólar TRM $3,665.97 (vigente 29 de enero) -Euro $ 4,374.00 -Bitcoin US$ 89.315,20 Tasa de Interés -DTF: 9,02% -UVR: $ 397,71 -Tasa de Usura 24,36% -Café US$ 3,82 -Petróleo Brent US$ 63,31 -Oro-Compra Banco de la República $ 568.998,47 DEJA UNA RESPUESTATu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *Comentario * Nombre * Correo electrónico * Web Δ Ariel Cabrera Ver todas las entradas Navegación de entradas Entrada anteriorAvión de Satena desaparece entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén Entrada siguientePico y Placa particulares en Bogotá: Este jueves 29 de enero de 2026 No pueden circular placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0; taxis 5 y 6 También podría gustarte Economía Gobierno anunció medidas para bajar el costo de servicios bancarios Geovany Quintero Gómez martes diciembre 6, 2011 Nacional Municipios del Huila en alerta roja por incendios forestales Andres Felipe Gama martes julio 21, 2015 Nacional En nuevo video Santrich critica al gobierno por haber «traicionado» acuerdo de paz Iván Briceño domingo septiembre 1, 2019 Nacional Solo dos artículos más de la Reforma a la Salud aprobó plenaria de la Cámara; hoy sigue el debate Ariel Cabrera miércoles noviembre 15, 2023