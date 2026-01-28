    • Economía Nacional

    -Dólar TRM $3,665.97 (vigente 29 de enero)
    -Euro $ 4,374.00
    -Bitcoin US$ 89.315,20

    Tasa de Interés

    -DTF: 9,02%
    -UVR: $ 397,71
    -Tasa de Usura 24,36%

    -Café US$ 3,82
    -Petróleo Brent US$ 63,31
    -Oro-Compra Banco de la República $ 568.998,47

