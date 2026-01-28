-Dólar TRM $3,665.97 (vigente 29 de enero)

-Euro $ 4,374.00

-Bitcoin US$ 89.315,20

Tasa de Interés

-DTF: 9,02%

-UVR: $ 397,71

-Tasa de Usura 24,36%

-Café US$ 3,82

-Petróleo Brent US$ 63,31

-Oro-Compra Banco de la República $ 568.998,47