Avión de Satena desaparece entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén

Organismos de Socorro adelantan la búsqueda de la aeronave de Satena de matricula HK 4709 reportada como desaparecida y que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 16 personas.

En la aeronave viajaban trece pasajeros y tres tripulantes de acuerdo a la información oficial, entre ellos dos candidatos aspirantes a la Cámara de Representantes, Diógenes Quintero, y el aspirante por la Curul de Paz Carlos Salcedo.

Las autoridades han activado un Puesto de Mando Unificado para apoyar las acciones pertinentes que se requieran frente a esta emergencia aérea.

Ya se activaron los protocolos correspondientes para tratar de establecer lo ocurrido entre los municipios de Hacarí y la Playa de Belén donde se tuvo el último contacto con el avión.