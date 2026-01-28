    • Nacional Panorama Nacional

    Avión de Satena desaparece entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén

    Giovanni Alarcón M. Publicado el

    Foto: SATENA

    Organismos de Socorro adelantan la búsqueda de la aeronave de Satena  de matricula HK 4709  reportada como desaparecida y que cubría la ruta Cúcuta-Ocaña con 16 personas.

    En la aeronave viajaban trece pasajeros y tres tripulantes de acuerdo a la información oficial, entre ellos dos candidatos aspirantes a la Cámara de Representantes, Diógenes Quintero, y el aspirante por la Curul de Paz Carlos Salcedo.

    Las autoridades han activado un Puesto de Mando Unificado para apoyar las acciones pertinentes que se requieran frente a esta emergencia aérea.

    Ya se activaron los protocolos correspondientes para tratar de establecer lo ocurrido entre los municipios de Hacarí y la Playa de Belén donde se tuvo el último contacto con el avión.

    DEJA UNA RESPUESTA

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

    Giovanni Alarcón M.
    Ver todas las entradas

    También podría gustarte