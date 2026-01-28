Megaoperativo contra la extorsión se adelantó en forma simultánea en centros carcelarios del país

–Un megaoperativo contra la criminalidad al interior de las cárceles en el país lideró el ministro de Justicia, Andrés Idágarra Franco, con el objetivo de eliminar las llamadas extorsivas y demás acciones delictivas que se llevan a cabo desde los centros penitenciarios.

El operativo sorpresa de alcance nacional se realizó para golpear las estructuras criminales que operan desde los establecimientos penitenciarios del país, en una ofensiva sin precedentes contra la extorsión, el uso ilegal de comunicaciones y las redes delictivas que delinquen desde prisión, explicó Idárraga Franco.

Agregó que la acción hace parte de la estrategia integral del Gobierno del presidente petrogustavo para recuperar el control del sistema penitenciario, frenar la criminalidad intramural y proteger a la ciudadanía frente a delitos ordenados desde los centros de reclusión.

#Atención | El ministro de Justicia (e) @Aidarragaf lideró megaoperativo contra la criminalidad al interior de las cárceles en el país, con el objetivo de eliminar las llamadas extorsivas y demás acciones delictivas que se llevan a cabo desde los centros penitenciarios. pic.twitter.com/q1Pg4s3nil — MinJusticia Colombia (@MinjusticiaCo) January 28, 2026

Desde la cárcel La Modelo de Bogotá, durante el acto de entrega de elementos de protección al cuerpo de vigilancia y custodia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), el ministro Idárraga Franco, anunció un paquete de medidas urgentes y drásticas para frenar la extorsión desde las cárceles.

?El jefe de la cartera de Justicia fue enfático en señalar que el Gobierno nacional no seguirá tolerando fallas, desorden ni complicidades al interior del sistema penitenciario, y confirmó que el bloqueo de señales celulares en varios establecimientos comenzará de inmediato.

“No puede ser posible que existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señal sea Colombia», afirmó el ministro.

Idárraga anunció que desde esta misma semana se ordenó al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) el bloqueo efectivo de señales celulares en las cárceles de Cómbita, Valledupar y La Dorada, como parte de una ofensiva directa contra la extorsión.

“No hay tregua. No tenemos tiempo para seguir evaluando métricas ni excusas técnicas. Hay que bloquear la señal en Cómbita y punto», sostuvo.

El ministro advirtió que la extorsión desde prisión no solo se ha naturalizado en Colombia, sino que amenaza con expandirse a otros países, situación que calificó como inaceptable. “No podemos permitir que el flagelo de la extorsión se naturalice en Colombia y mucho menos que se expanda a Centroamérica», subrayó.

El funcionarios también manifestó que se adelantarán las investigaciones del caso y que habrá contacto con El Salvador para saber si efectivamente se está presentando este fenómeno y, de ser así, cómo se asumirán responsabilidades.

El ministro reiteró que no habrá contemplaciones frente a hechos irregulares, fiestas, fugas o beneficios indebidos. “Fiesta que haya de privados de la libertad en un establecimiento de reclusión, director que se va», enfatizó.

También indicó que “el presidente Petro y este ministerio no están dispuestos a seguir tolerando este tipo de prácticas, menos en un contexto electoral que genera mayor presión y zozobra».

El ministro también se refirió a los recientes atentados y asesinatos contra funcionarios del INPEC, y señaló que existe una conexión directa entre el delito intramural y la violencia contra el personal penitenciario. “No puede ser que no haya una conexión entre el delito dentro de la cárcel y el atentado por fuera contra el personal directivo y de custodia», aseguró.

Anunció que el Ministerio de Justicia abrirá un espacio de diálogo directo con los sindicatos del INPEC, con el fin de entender las causas de esta violencia y fortalecer las medidas de protección. “Yo quiero escuchar la voz de los sindicatos. No podemos hacer oídos sordos», manifestó.

Durante el evento, Idárraga recordó que el Gobierno avanza en ampliaciones, mantenimientos y adecuaciones de centros penitenciarios, con el objetivo de mejorar tanto las condiciones de reclusión como las laborales del personal del INPEC.

“Estas herramientas que se entregan hoy son condiciones básicas de trabajo. Necesitamos cuidar a quienes cargan todos los días con la presión del sistema», indicó.

El ministro concluyó su intervención reiterando que la lucha contra los celulares en las cárceles es clave para reducir la violencia y recuperar la confianza ciudadana.

“Si no acabamos con los celulares en las cárceles, esta violencia difícilmente va a cesar», concluyó. “Necesitamos darle al país la tranquilidad de que el sistema penitenciario funciona y no reproduce la delincuencia», puntualizó al finalizar su intervención.