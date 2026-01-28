Llaman a indagatoria a Lucho Herrera por cuatro casos de desaparición forzada

–Por su presuna implicación en la desaparición forzada de cuatro personas en su finca de Fusagasugá, la Fiscalía General de la Nación llamó a indagatoria al excampeón del ciclismo Luis Alberto Herrera y a su hermano Rafael. Concretamente, se le atribuye haber contactado a integrantes de las extintas autodefensas campesinas del

Casanare para que se llevaran en contra de su voluntad a las víctimas.

El organismo acusador indicó este miércoles que una fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos abrió investigación contra los hermanos Herrera Herrera como presuntos responsables de

la desaparición de las cuatro personas el 23 de octubre de 2002.

Los elementos materiales probatorios dan cuenta de que habrían contactado a integrantes de las extintas Autodefensas Campesinas del Casanare, que tuvieron injerencia en la región del Sumapaz entre 2002 y 2003, para que se llevaran en contra de su voluntad a un grupo de habitantes de predios aledaños a las propiedades de la familia Herrera Herrera.

Los cuerpos de dos de las víctimas fueron encontrados en 2008, en un terreno de Silvania (Cundinamarca), y entregados a sus familiares en diciembre de 2025, luego de que el Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda, Identificación y Entrega de personas desaparecidas (GRUBE) obtuviera las muestras biológicas para establecer la plena identidad.

Entre tanto, continúa la búsqueda de los otros dos desaparecidos.

Por estos hechos, los hermanos Herrera Herrera serán vinculados formalmente mediante diligencia de indagatoria, que se realizará el próximo 6 de febrero, por el delito de desaparición forzada.

La fiscalía añadió que adicionalmente, Rafael Herrera es vinculado por el delito de acceso carnal violento por el abuso sexual a una menor de edad que fue conocido en la presente investigación.

Este proceso, que se sigue en atención a los parámetros de la ley 600 del 2000, fue promovido por el Juzgado cuarto penal de Fusagasugá, el cual solicitó investigar a los hermanos Herrera Herrera, teniendo en cuenta declaraciones de dos exintegrantes de las autodefensas campesinas del Casanare bajo el mando de Martín Llanos que los implicaron en la desaparición de cuatro de sus vecinos en las veredas Piamonte y La Aguadita, en Fusagasugá.

Tras ello, en junio de 2025, Lucho rindió declaración ante la Fiscalía por este caso.

Previamente, en un comunicado el exciclista afirmó que no tenía nada que ver con los hechos por los cuales se había solicitado la investigación.

“Mi deber y compromiso es presentarme ante fiscales y jueces a rendir todas las explicaciones que me soliciten sobre las calumniosas sindicaciones, extorsiones y chantajes emocionales e intimidaciones de grupos delincuenciales a los cuales he sido totalmente extraño toda mi vida”, precisó en el escrito.

Además, señaló: “Hace más de ocho años me presenté a la Fiscalía a comunicar estos hechos de los que fui y sigo siendo victima […]. Hoy nuevamente pongo el pecho, como lo hice en las más empinadas y dolorosas batallas de mi vida deportiva, con la tranquilidad de quien acude con la verdad”.