Contraloría revisó e inspeccionó el contrato de adquisición de aviones de combate Gripen

–La Contraloría General de la República anunció este jueves que, bajo protocolo de seguridad nacional, tuvo acceso a la totalidad de la información requerida, verificó el proceso de evaluación y selección, así como la estructuración del contrato, el contrato, los anexos técnicos, el plan de financiamiento y los acuerdos Offset de Cooperación Industrial y Social.

La evaluación técnica realizada por la FAC incluyó nueve variables y 157 subvariables relacionadas con características operacionales, sensores, aviónica, armamento, costos, infraestructura y transferencia tecnológica, en la cual SAAB, según el comité evaluador de la FAC obtuvo el mayor puntaje.

De las propuestas entregadas, solo las de las empresas Saab (Suecia) y Dassault (Francia), contaban con la información suficiente para realizar un análisis comparativo de características técnicas de las aeronaves, así como de las condiciones económicas de un futuro contrato, habiendo resultado que la de la Compañía Saab contó con las condiciones más favorables para el país.

El contrato se encuentra clasificado bajo la modalidad de información secreta y ultrasecreta, ya que la información contenida afecta la seguridad nacional. A su vez, la negociación con la empresa SAAB GRIPEN tiene una cláusula de confidencialidad, en el marco del derecho corporativo, que no permite revelar información técnica ni financiera de los elementos adquiridos.

La Contraloría señala que no obstante lo estipulado en el artículo 267 de la Constitución Política, el artículo 27 de la ley 1755 de 2015, y el literal k del artículo 3º del Decreto 403 de 2020, sobre el carácter reservado de una información o de determinados documentos, tras un proceso riguroso y transparente, en el marco de estrictos protocolos de reserva legal consagrados en defensa de la seguridad nacional, se accedió a la información física en las instalaciones de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, destinadas para la salvaguarda de información clasificada. Esto, en el marco del seguimiento permanente ordenado por el Contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra.

De la trazabilidad y documentos que soportan la negociación y el contrato (etapas de prenegociación, cotizaciones, etapa de negociación, estudios previos, contrato, anexos técnicos, variables y matriz de comparación), se puede señalar preliminarmente lo siguiente:

1- Se acudió a la modalidad de contratación directa, conforme a lo establecido en la Ley 1150 de 2007, numeral 4, literal d), para la contratación de bienes y servicios en el sector Defensa, y cuya característica es reservada.

2- Previo a la celebración de contrato, se recibió información concerniente a aeronaves fabricadas en Estados Unidos, Francia, España y Suecia.

Propuesta más económica, lo que derivó en que se suscribiera el contrato por un valor de: €3.135.511.371 (TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS), respaldado por vigencias futuras aprobadas con un techo presupuestal máximo de $16,5 billones y precio fijo.

La propuesta seleccionada inicia la entrega de forma más temprana, ajustándose así a las necesidades de reemplazo de las aeronaves Kfir.

La propuesta finalmente incluyó 17 aeronaves nuevas con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico de última generación.

5- De acuerdo con las evaluaciones, en términos operativos, el Gripen presenta un costo por hora de vuelo inferior al de la competencia más cercana. A su vez, se adapta de forma fácil a la infraestructura colombiana al poder operar en pistas mucho más cortas e incluso en carreteras. Al ser una aeronave monomotor, los costos de sostenimiento tienden a ser inferiores a los de una aeronave bimotor.

6- El contrato contempla compensaciones industriales, sociales y militares (Offset). En este sentido, en cuanto al componente social, este corresponde al 85% de créditos offset que será desarrollado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. El 15% de créditos offset está orientado al desarrollo de la industria aeronáutica nacional y al fortalecimiento de capacidades de la Fuerza Aeroespacial. Estos créditos offset no impactan el valor del contrato.

7- El contrato establece un pago anticipado del 40% en seis cuotas entre el 2026 y el 2031, y el 60% restante contra entrega entre el 2028 y el 2032. Las garantías incluyen cumplimiento, calidad y cláusulas penales. La ley que aplica al contrato es la ley colombiana.

8- De acuerdo con el resultado de la evaluación de las propuestas, la ponderación de las puntuaciones en cada una de las propuestas llevó a concluir que la oferta presentada por SAAB – GRIPEN es la que se ajustó y cumplió con las expectativas y necesidades estratégicas del país.

Con base en lo anterior, la Contraloría General de la República informa que tuvo acceso a la totalidad de la información requerida, verificó el proceso de evaluación y selección, así como la estructuración del contrato, el contrato, los anexos técnicos, el plan de financiamiento y los acuerdos Offset de Cooperación Industrial y Social.

Por último, el órgano de control, debido a la trascendencia económica de este contrato, continuará con la revisión de la ejecución y del desarrollo de este a través del seguimiento permanente en el primer semestre del 2026.