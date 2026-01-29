Trump y Sheinbaum sostuvieron una «productiva y cordial conversación»

–(Imagen en sorteo del Mundial de Fútbol 2026). El presidente de EE.UU., Donald Trump, informó que este jueves sostuvo una «muy productiva» conversación con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaumo. «Fue muy positiva para ambos países. Gran parte de la conversación se centró en la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio», comentó Trump a través de la red Truth Social.

El mandatario estadounidense comunicó que «pronto» ambos líderes norteamericanos volverán a hablar y adelantó que, «en última instancia», programarán «reuniones» en ambos países.

«México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos por ello!», agregó Trump con respecto a su par mexicana.

Tuve una conversación telefónica muy productiva con la presidenta Claudia Sheinbaum, de México. Todo salió extremadamente bien para ambos países. Gran parte se centró en la frontera, la detención del tráfico de drogas y el comercio. Hablaremos nuevamente pronto y, en última instancia, organizaremos reuniones en nuestros respectivos países. México tiene un Líder maravilloso y muy inteligente — ¡Deberían estar muy felices por eso! PRESIDENTE DONALD J. TRUMP

La presidenta Claudia Sheinbaum también reveló este jueves que sostuvo una charla telefónica «productiva y cordial» con el presidente de EE.UU., Donald Trump en la que predominaron los temas de seguridad y comercio. También reveló que fue Trump quien promovió la llamada telefónica, ya que el equipo de la Casa Blanca se comunicó el martes con el Gobierno de México para que se continuara la conversación que los dos jefes de Estado mantuvieron el pasado 12 de enero.

Además señaló: «Me invitó a Estados Unidos pero no quedamos en alguna fecha particular (…) quedamos de seguirnos llamando para darle seguimiento a las reuniones que tienen nuestros equipos».

En un mensaje en X, en medio de la permanente tensión que cubre el vínculo entre los dos países, la mandataria señaló: «Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral».

«Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa Melania, a quien conocí durante mi reciente visita a Washington», agregó Sheinbaum al recordar la gira que hizo en diciembre pasado a la capital de EE.UU. para participar en el sorteo del Mundial de Fútbol 2026 de la FIFA, y en el que coincidió con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya que el torneo se realizará en los tres países.

Sostuvimos una productiva y cordial conversación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Seguimos avanzando en temas comerciales y en la relación bilateral. Convenimos que ambos equipos seguirán trabajando conjuntamente. También tuve el gusto de saludar a su esposa… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) January 29, 2026

La comunicación con Trump fue sorpresiva, ya que la víspera la presidenta solo avisó que pospondría por hora y media su habitual conferencia «mañanera», pero no explicó el motivo.

Al retomar la rueda de prensa luego de la llamada, Sheinbaum reiteró que ella y Trump sostuvieron un diálogo «amable» que duró poco más de 40 minutos y en el que hablaron principalmente de seguridad y comercio.

«Quedamos de seguir avanzando, hay bastante avances pero todavía no podemos comunicar mucho más», dijo al asegurar que ambos coincidieron que la cooperación en materia de seguridad «va muy bien».

Con respecto a la inminente renegociación del Tratado de Libre Comercio que integran México, EE.UU. y Canadá (T-MEC), Sheinbaum advirtió que, durante la llamada, Trump repitió las críticas que ha lanzado contra Carney.

El enfrentamiento entre ambos se debe a que, en el pasado Foro Económico Mundial de Davos, Carney denunció la existencia de un «sistema de rivalidad creciente entre grandes potencias» que utilizan la integración económica «como arma de coerción», lo que se interpretó como una referencia a Trump, quien respondió que «Canadá vive gracias a Estados Unidos».

La pelea volvió a poner en duda la continuidad del T-MEC, pero Sheinbaum explicó que le ratificó a Trump el interés de México en mantener el acuerdo comercial por considerar que es estratégico para los tres países. (Información RT).