Cortes de luz este viernes 30 de enero de 2026 en Bogotá

–(Foto Enel Colombia). Por trabajos de mantenimiento y de ajuste de redes, hay cortes del servicio de energía este viernes 30 de enero de 2026 en sectores de la capital de la República.

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 32 a carrera 35 entre calle 34 Sur a calle 42 Sur – Barrio Villa Mayor Oriental.

Localidad de Bosa

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la calle 64 Sur a calle 66 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Gualoche.

Localidad de La Candelaria

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 11 a calle 13 entre carrera 7 a carrera 9 – Barrio La Catedral.

Localidad de Chapinero

Desde las 7:30 a. m. hasta las 12:00 m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 2 Este a carrera 4 Este – Barrio Seminario.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 2:00 p. m. De la carrera 127 a carrera 129 entre calle 14 a calle 16 – Barrio El Chanco I.

Localidad de Kennedy

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Hipotecho Sur.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 42 a carrera 45 entre calle 9 a calle 13 – Barrio Gorgonzola.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 8:30 a. m. hasta las 6:00 p. m. De la calle 50 Sur a calle 52 Sur entre carrera 1 Este a carrera 3 Este – Barrio Palermo Sur.

Localidad de Santa Fe

Desde la 1:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 5 a calle 7 entre carrera 3 a carrera 5 – Barrio Santa Bárbara.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 51 a calle 53 entre carrera 25 a carrera 27 – Barrio Galerías.

Localidad de Usaquén

Desde las 9:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 134 a calle 136 entre carrera 8 a carrera 10 – Barrio Lisboa.

Recomendaciones y consejos para los usuarios de Enel Colombia

-Cuide sus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.

-Organice sus actividades: recuerde que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debe tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararse.

-Conserve sus alimentos: durante el corte de energía, evite abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.

-Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.

-En ese caso, autorice su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si le preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.