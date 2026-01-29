‘Plan Avispa’ en 21 puntos de Bogotá: la Policía enfrenta el hurto a personas

Foto: Policía de Bogotá

Bajo la estrategia integral de seguridad Bogotá Camina Segura, y con el fin de mitigar los delitos de alto impacto en la capital, la Policía de Bogotá viene adelantando acciones preventivas y operativas para hacer frente a aquellas bandas y/o individuos dedicados al hurto a personas en sus diferentes modalidades. Se trata de un despliegue de más de 600 uniformados, que tendrán la tarea de efectuar registro a personas, solicitud de antecedentes y registro a vehículos y motocicletas. El operativo busca incautar armas de fuego y cortopunzantes, utilizadas para la comisión de estos delitos.

Se priorizarán 21 puntos en las localidades de Usaquén, Chapinero, Suba, Engativá, Fontibón y Teusaquillo: calle 100 con carrera 15, calle 100 con carrera 19, Autopista Norte con calle 153, avenida 9 con 134, calle 80 con carrera 20, calle 72 con carrera 7, calle 26 con avenida Cali, calle 26 con avenida Boyacá, suba con calle 127, avenida Villas con calle 138, entre otros.

En palabras del Teniente Coronel Ricardo Chaves, Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana, los puntos elegidos tienen una razón de ser estratégica

«Se buscó la cercanía a diferentes puntos donde existen zonas bancarias para la prevención de estos delitos en estos puntos. Estamos haciendo presencia institucional, estamos garantizando percepción, pero estamos garantizando presencia con estos hombres y mujeres que están reforzando la seguridad».

El objetivo de este plan avispa es atacar de manera frontal a las bandas delincuenciales dedicadas al hurto y seguir trabajando de manera articulada con las entidades distritales en favor de la convivencia y seguridad ciudadana. De igual manera, en el año 2025 fueron capturados 200 rompevidrios.

Es importante resaltar que en lo que va corrido del 2026 se ha logrado una reducción del 50% en el delito de hurto a personas, con cerca de 4.000 casos menos en comparación con el año anterior.

Recuerde denunciar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la ciudad a través de la Línea de Emergencias 123. La denuncia es clave para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.