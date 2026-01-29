Dos uniformados de la Policía evitaron que se propagara un incendio en una vivienda del barrio Marsella, en Kennedy

Foto: Policía de Bogotá.

Dos uniformados adscritos a la Policía de Tránsito de Bogotá, quienes se encontraban de servicio, atendieron el llamado de la comunidad del barrio Marsella, en la localidad de Kennedy en el occidente de la capital, y lograron evitar un incendio que se estaba presentando al interior de una vivienda. Sin dudarlo y arriesgando su integridad rompieron una de las ventanas del inmueble y con baldes de agua y extintores traídos por la comunidad lograron controlar este incendio.

La teniente coronel Natalia Borda, Jefe del Grupo Policía Comunitaria de la Policía de Bogotá, aclaró que, afortunadamente, en el accidente no hubo personas heridas: solo daños materiales.

Después de unos minutos llegó el Cuerpo Oficial de Bomberos y terminó de controlar el fuego en una de las habitaciones de la casa. Así lo cuenta uno de los dos uniformados que ayudó a contener el incendio, el auxiliar de la Policía de Bogotá, Andrés Garzón:

«Vimos que estaba saliendo mucho humo de una casa. Nosotros de ahí donde estábamos salimos corriendo hacia el incendio. Entramos a la casa, una muchacha nos dijo que se estaba incendiando allá el cuarto, que no podían abrir ni nada. Me tocó romper la ventana para poder entrar a la casa y entonces al entrar a la casa vimos que se estaba incendiando un cuarto. Nosotros con mi compañero empezamos a pedir extintores, empezamos a apagar el fuego y los vecinos empezamos a traer agua desde allá para poder apagar todo el fuego».

La Policía de Bogotá invita a la ciudadanía a tener precaución para evitar hechos que pongan en riesgo su vida y sus bienes. En lo posible, también a que no excedan el tiempo de carga de los electrodomésticos, ya que pueden sobrecargarse y causar cortocircuitos.