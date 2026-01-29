Corte Constitucional suspende provisionalmente Decreto de la Emergencia Económica

–Con 6 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional decidió este jueves suspender provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 por medio del cual el presidente Gustavo Petro declaró el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional y a cuyo amparo ajustó impuestos para recaudar 16,3 billones de pesos para superar problemas friscales.

La suspensión la dispuso la sala plena del alto tribunal mientras se profiere una decisión de fondo, de acuerdo con el auto aprobado por los magistrados Carlos Camargo, Paola Andrea Meneses Mosquera, González, Miguel Polo Rosero y Lina Marcela Escobar, Natalia Ángel Cabo y Juan Carlos Cortés.

Los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Vladimir Fernández Andrade, salvaron su voto mientras que Juan Carlos Cortés González y Natalia, aclararon el voto, precisa el comunicado.

El auto establece que la suspensión provisional tiene naturaleza constitucional, carácter accesorio, alcance provisional y función cautelar, con el fin de detener los efectos de una norma mientras se adopta una decisión definitiva, sin que ello implique un prejuzgamiento de fondo. Según la Corte, este instrumento permite preservar el funcionamiento regular de las instituciones y asegurar la eficacia del control constitucional en escenarios de excepción.

#LaCorteInforma | La Corte suspende provisionalmente el Decreto 1390 de 2025 “Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional”, mientras se profiere una decisión de fondo. Comunicado: pic.twitter.com/Ow6rC40Ixb — Corte Constitucional (@CConstitucional) January 29, 2026

Con la suspensión del decreto de la emergencia económica, quedan sin efecto inmediato los cobros adicionales a las bebidas alcohólicas y al tabaco, así como el aumento del impuesto al patrimonio y el gravamen a las compras por internet superiores a 50 dólares.