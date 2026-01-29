Obispos católicos rechazan afirmaciones de Petro sobre Jesús y María Magdalena

–Sin mencionarlo explícitamente, ni mucho menos reproducir sus palabras, los obispos de la Iglesia Católica en Colombia, rechazaron en un comunicado expresiones lanzadas por el presidente Gustavo Petro sobre Jesús en el sentido de que había tenido relaciones íntimas con Maria Magdalena y que siempre había estado rodeado de mujeres.

Petro dijo que Jesús «fue hombre de luz, de verdad y revolucionario. Por eso lo mataron. Y su mensaje por eso está hoy, porque tenía razón. Y yo creo que Jesús hizo el amor, sí. A lo mejor con María Magdalena, porque un hombre así, sin amor, no podía existir. La mujer lo apoyó hasta el último momento. Él no murió como Simón Bolívar, falleció rodeado de las mujeres que lo amaban y eran muchas”.

En la misma intervención el presidente Gustavo Petro habló incluso de sus relaciones sexuales, tras señalar que el día en que el poder se meta en la cama se muere el amor. «No le preguntaré a Trump qué hace en la cama, ni diré que hago yo en la cama…hago cosas muy buenas, sí y pienso y nadie se olvidará de mí…», expresó.

Los jerarcas de la Iglesia Católica colombiana exigen al jefe del Estado respeto por las crencias religiosas, recordandole que es un principio protegido por el ordenamiento constitucional colombiano, que obligan «ETROal respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias”.

Afirman los obispos que “ninguna autoridad civil está llamada a emitir juicios de carácter teológico sobre las creencias de los ciudadanos”.

Estos son los términos del comunicado publicado por la Conferencia Episcopal Colombiana:

Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador La Iglesia Católica en Colombia reafirma su fe en Jesucristo, nuestro Salvador, en quien tenemos puesta nuestra esperanza. Para quienes seguimos las enseñanzas del Hijo de Dios, con fundamento en las Sagradas Escrituras y en la Tradición de la Iglesia, su nombre es Santo y su persona reviste no solo la importancia del personaje histórico, sino que reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero.

En Colombia, la Constitución de 1991, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y el artículo 4 de la Ley 133 de 1994 (Ley Estatutaria de Libertad Religiosa y de Cultos), obligan al respeto, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias. Por lo tanto, consideramos que ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos y, al contrario, el Poder Público tiene la obligación de proteger a las personas en sus creencias y mantener relaciones armónicas y de común entendimiento con las confesiones religiosas.

Los Obispos de Colombia invitamos a todos a leer asiduamente los evangelios y a repasar las enseñanzas del Catecismo de la Iglesia Católica para poder llegar a la única figura de nuestro Señor Jesucristo. Y, por otra parte, invitamos a todos los que tienen dudas sobre la persona de Jesús, Señor y Mesías, a que se informen en las fuentes objetivas de los evangelios y a evitar cualquier ligereza al respecto.

Siempre respetuosos de las instituciones y de las leyes colombianas, hemos enseñado a respetar a las autoridades constituidas legítimamente y a buscar la paz, y, por eso y por las normas de la sana convivencia, pedimos que se

respete también nuestra fe, nuestro derecho a profesarla y a difundirla por el testimonio y por la enseñanza». Fin del comunicado.

La Confederación Evangélica de Colombia también rechazó las declaraciones del presidente Gustavo Petro, afirmando que «atentan contra la dignidad, la verdad histórica y la centralidad de Jesucristo, fundamento de la fe de millones de creyentes en Colombia y en el mundo».

Desde CEDECOL, expresamos nuestro rechazo total y respetuoso a las recientes declaraciones del Presidente de la República que atentan contra la dignidad, la verdad histórica y la centralidad de Jesucristo, fundamento de la fe de millones de creyentes en Colombia y en el mundo. pic.twitter.com/T1md9xrrzV — CEDECOL (@CEDECOL) January 28, 2026