Acueducto de Bogotá refuerza operativos de mantenimiento para prevenir emergencias durante las lluvias

Foto: Acueducto de Bogotá

La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el fin de reducir riesgos de inundaciones, encharcamientos y afectaciones por el taponamiento de las redes de alcantarillado, sumideros y cuerpos de agua, reforzó con sus equipos técnicos y operativos, las labores de mantenimiento preventivo en el sistema de drenaje y evacuación de aguas lluvias.

Aunque estas labores se ejecutan a lo largo de todo el año, los equipos de EAAB estarán listos para atender contingencias durante los periodos de lluvias.

Las labores preventivas realizadas en lo corrido de enero de 2026 han permitido retirar del sistema de alcantarillado cerca de 6 mil 200 toneladas de residuos. Durante 2025 se retiraron 122 mil 600 toneladas.

Natasha Avendaño, gerente de EAAB anunció que para este año se destinaron recursos por más de 28 mil 700 millones de pesos para el mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de alcantarillado sanitario y pluvial de la ciudad.

La funcionaria también hizo un llamado especial a la ciudadanía e indicó que, durante todo el año, los operarios ejecutan labores preventivas; sin embargo, corresponde a todos mantener hábitos como no botar basura en la calle, no arrojar grasas ni aceites por el lavaplatos ni preservativos por el inodoro. De esta manera se evitan taponamientos en las redes de alcantarillado y se mitigan riesgos durante las lluvias.

Los sumideros en Bogotá, no son basureros

Con estas cinco sencillas recomendaciones, la ciudadanía puede prevenir el taponamiento de las redes internas de las viviendas y de los drenajes de las vías: