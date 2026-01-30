Así está la movilidad  en Bogotá y rutas de TransMilenio hoy viernes 30 de enero

Así están las vías de Bogotá y rutas de TransMilenio en Bogotá, hoy viernes 30 de enero de 2026

Alta congestión en la avenida carrera 68 con avenida La Esperanza por manifestación

Corte 7:25 a. m.

Se presenta afectación vial en la conectante de la avenida Carrera 68 para tomar la avenida La Esperanza, debido a manifestación. Grupo Guía en el punto.

Alta congestión en avenida Caracas con calle 46 sur por accidente de tránsito

Corte 6:40 a. m.

Siniestro entre bus articulado de TransMilenio y un taxi, en la localidad de Tunjuelito, en la avenida Caracas con calle 46 Sur, en sentido sur a norte. Unidad de Tránsito asignada.

Alta congestión en Vía Lisboa en Suba por obras de mantenimiento vial

Durante parte de la madrugada y mañana de hoy, se registro alta congestiónen la Vía Lisboa con calle 80A en la localidad de Suba por trabajos de mantenimiento, lo que generó retrasos para salir hacia la calle 80 al Puente de Guadua.

Corte 6:54 a. m.

Finaliza el mantenimiento vial y se habilita la movilidad en la vía Lisboa con calle 80A.

Corte 6:03 a. m.

Se realizan labores de mantenimiento vial en la Vía Lisboa con calle 80A, en la localidad de Suba. Ruta alterna: se recomienda tomar la avenida Ciudad de Cali. Grupo Guía gestiona el tráfico en el carril habilitado para el tránsito vehicular.