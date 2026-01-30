ANI recibe propuesta para el proyecto APP El Estanquillo–Popayán

Foto: Agencia Nacional de Infraestructura

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) recibió una oferta dentro del proceso licitatorio para la ejecución del proyecto APP de iniciativa pública del corredor El Estanquillo–Popayán, proyecto estratégico que fortalecerá la conectividad del suroccidente y su integración con Ecuador y el resto del país.

La propuesta fue presentada por la Estructura Plural ERG Vías Ciudad Blanca, conformada por ERG Compañía de Infraestructura y Desarrollos SAS (90%) y MIA Grupo Empresarial SAS (10%).

El próximo 5 de marzo se realizará la audiencia de adjudicación en la que se seleccionará al concesionario que se encargará de la financiación, elaboración de estudios y diseños definitivos. También de la gestión ambiental, predial y social, así como de la construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del corredor El Estanquillo-Popayán.

El proyecto contempla inversiones por $8,82 billones y está orientado a impulsar la economía regional, mejorar la movilidad y dinamizar el empleo en los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo.

“Hoy es un día histórico para el país y, en especial, para el Cauca y el suroccidente colombiano. Cumpliendo la instrucción del presidente Gustavo Petro, logramos el interés del sector privado en un proyecto vial prioritario que generará más de 150 mil empleos y beneficiará directamente a cerca de un millón de personas”, destacó Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI.

Un corredor estratégico para el desarrollo

El Estanquillo–Popayán comprende más de 252 kilómetros de corredor vial, incluidos 62 kilómetros de doble calzada, 14 túneles y 125 puentes, con el objetivo de mejorar la conectividad entre el sur y el centro del país, reducir tiempos de viaje y fortalecer la competitividad logística del suroccidente.

Con este avance, el Gobierno nacional reafirma su apuesta por una infraestructura que integra territorios, promueve el desarrollo productivo y acerca oportunidades a las regiones históricamente rezagadas.