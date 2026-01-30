Este 30 de enero Bogotá se ilumina con historia: llega la Caminata Nocturna en La Candelaria

Foto: IDRD

El Centro Histórico de La Candelaria será el punto de partida de una experiencia diferente este viernes 30 de enero a las 6:00 p.?m., cuando se realice una nueva edición de la Caminata Nocturna, una actividad que invita a redescubrir el corazón de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa al caer la noche.

Organizada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), esta caminata busca conectar a los asistentes con la historia, la arquitectura y la energía cultural del centro histórico de la ciudad. A lo largo del recorrido, los participantes podrán disfrutar de relatos, anécdotas y datos curiosos sobre lugares emblemáticos, todo en un ambiente seguro y lleno de buena vibra.

El evento es gratuito, pero requiere inscripción previa a través del Portal Ciudadano aquí. Los organizadores recomiendan llevar ropa cómoda, calzado adecuado y muchas ganas de explorar. La invitación está abierta a mayores de 8 años.