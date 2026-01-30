Este es el pronóstico del tiempo en Bogotá para este viernes 30 de enero de 2026

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

Te presentamos el pronóstico del clima o del tiempo en Bogotá, mi Ciudad, mi Casa para que programes tu salida y evites contratiempos. Aquí encuentras el reporte entregado por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este viernes 30 de enero de 2026. ¡Toma nota!

En la madrugada se espera cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras y dispersas en el sur de la ciudad.

En la mañana se prevé cielo mayormente nublado con predominio de tiempo seco.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.

