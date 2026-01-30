Gobierno y Naturgas revisaron avances de las 20 medidas para garantizar abastecimiento del gas natural

Foto: Ministerio de Minas y Energía

El Ministerio de Minas y Energía y la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) sostuvieron una reunión de trabajo para analizar el estado de avance de las 20 medidas definidas por el Gobierno nacional con el objetivo de garantizar el abastecimiento de gas natural, fortalecer la confiabilidad del sistema energético y prevenir comportamientos especulativos que afecten a los usuarios.

?Durante el encuentro se presentó un balance consolidado del plan, que registra avances significativos en materia normativa y regulatoria: más del 60 % de las medidas se encuentran en fase de trámite avanzado o próximas a expedición, lo que permitirá contar con un marco institucional más robusto, mayor transparencia del mercado y mejores señales para la inversión en el corto, mediano y largo plazo.

Naturgas destacó la gestión adelantada por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y por el equipo técnico de la cartera, así como los espacios de diálogo abiertos para la construcción conjunta de soluciones frente a los retos del sector.

“La prioridad es garantizar que el gas natural llegue de manera oportuna y justa a los hogares, la industria y la generación eléctrica. Estas 20 medidas combinan regulación, seguimiento e infraestructura para asegurar el abastecimiento, dar confiabilidad al sistema y evitar cualquier forma de especulación», afirmó el ministro Palma.

?Avances re?gulatorios clave

Entre los principales hitos presentados se destacan:

—El decreto de continuidad y confiabilidad del abastecimiento, en fase final, tras el análisis de más de 350 comentarios de la consulta pública.

—Avances técnicos y jurídicos en la regulación del destino del gas de las infraestructuras de importación para el sector eléctrico y la demanda de gas, orientados a ampliar la oferta y fortalecer la confiabilidad.

—La resolución de la CREG que promueve ofertas oportunas de gas y actualización de producción, en etapa de expedición, para reducir incertidumbre comercial y mejorar la transparencia.

—La metodología de remuneración para oleoductos y poliductos que puedan operar como gasoductos, en etapa final, optimizando el uso de infraestructura existente.

—La implementación total de la circular de cumplimiento de medidas de abastecimiento, fortaleciendo la disciplina operativa del mercado.

?Seguim?iento técnico y transparencia

El Ministerio informó avances en mecanismos permanentes de monitoreo, entre ellos:

—El esquema de monitoreo del mercado del gas liderado por la Superintendencia de Servicios Públicos y la Superintendencia de Industria y Comercio.

—La verificación periódica de producción y reservas, en articulación con la ANH, para asegurar la confiabilidad de la información de oferta.

—Informes técnicos de seguimiento regulatorio y análisis de coherencia entre producción declarada y fiscalizada, para identificar comportamientos atípicos y proteger a los usuarios.

?Infra?estructura y nueva oferta

También se revisaron acciones para aumentar la disponibilidad física de gas, como:

—Avances en la regulación del servicio de regasificación de gas importado.

—Uso flexible de la capacidad de transporte y esquemas de intercambios comerciales (SWAP).

—Seguimiento a nuevos terminales de importación.

—Avances de la estrategia 200 GBTU+, que incluye optimización de infraestructura, reposición de producción e incorporación de nuevas fuentes como biogás y biometano.

“El seguimiento permanente es fundamental para destrabar proyectos estratégicos, aumentar la oferta y garantizar transparencia. Valoramos el trabajo conjunto con Naturgas y reiteramos nuestra disposición al diálogo técnico y responsable», agregó el ministro Palma.

?Compro??misos

Al cierre de la sesión, el Ministerio y Naturgas acordaron:

—Mantener mesas periódicas de seguimiento técnico y el lanzamiento de la estrategia 200 GBTU+.

—Priorizar proyectos con impacto directo en la oferta física.

—Fortalecer la articulación público-privada para acelerar inversiones estratégicas.

El Ministerio de Minas y Energía reiteró su compromiso con una política energética que prioriza el interés general, la seguridad energética del país y la protección de los usuarios, en coordinación con gremios, entidades regulatorias y organismos de control.