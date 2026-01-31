No se pierda  los Mercados Campesinos: asista este 31 de enero y 1 de febrero

Foto: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico

Este sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero de 2026 visita a los Mercados Campesinos de Bogotá, en donde puedes encontrar productos orgánicos, lácteos, frutas, plantas decorativas, tejidos, artesanías y más. Asiste en puntos de las localidades de Suba, Barrios Unidos, Puente Aranda, Fontibón, Engativá y Teusaquillo con horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. ¡Apoya a los productores y campesinos de las zonas rurales locales!

Los Mercados Campesinos son una iniciativa de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) que busca fortalecer la construcción de un modelo de desarrollo territorial campesino justo, favoreciendo a más de 2.000 familias provenientes de las localidades rurales de Bogotá y de 26 municipios de Cundinamarca que garantizan las buenas prácticas agropecuarias, la seguridad alimentaria, y la agricultura limpia y sostenible.

Este fin de semana, hay participacio?n de cerca de 30 productores campesinos provenientes de Bogotá y municipios cercanos.

Mercados Campesinos en Bogotá sábado 31 de enero de 2026

Parque de Alcalá, ubicado en la calle 139 con carrera 19.

Plaza de los Artesanos, localizada en la carrera 60 #63A-52.

Parque Floralia, localizado en calle 31 sur con transversal 68C.

Parque Fundacional de Fontibón, ubicado en calle 18 con carrera 99.

Mercados Campesinos en Bogotá domingo 1 de febrero de 2026

Ciudadela Colsubsidio, localizada en la carrera 111 #82A-00.

Parque de Salitre tercer sector, localizado en la calle 24 con carrera 54.

Plazoleta Su Presencia, localizada en la avenida Suba con carrera 50.

Los Mercados Campesinos impulsan la economi?a rural, promueve el comercio justo y permite a los consumidores adquirir productos frescos, de calidad y a precios justos, directamente de quienes los cultivan y transforman.

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) invita a productores de la regio?n central del pai?s y los transformadores de alimentos de Bogotá a unirse a esta iniciativa, realizando su registro en www.mercadoscampesinos.gov.co