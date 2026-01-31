Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este sábado 31 de enero

Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá – Portal Bogotá.

El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) dio a conocer el reporte para este sábado 31 de enero de 2026. ¡Entérate y programa tu día!

En la madrugada se prevé cielo mayormente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de San Cristóbal y Usme.

Para la mañana se espera cielo parcialmente nublado y probabilidad de ocurrencia de lluvias ligeras en las localidades de Chapinero, Santa Fe, Usme y Ciudad Bolívar.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te vamos a explicar que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo y recuerda, lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.