Bogotá y Madrid trazan la ruta para revivir el legado del botánico José Celestino Mutis

Foto: Jardín Botánico de Bogotá

El domingo 1 de febrero de 2026, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), recibirá a María Paz Martín Esteban, directora del Real Jardín Botánico de Madrid, España, quien llegará a la capital del país junto a su equipo técnico, conformado por el Coordinador de flora de Mutis, José Luis Fernández Alonso, la directora de protocolo, Encarnación García y el Fotógrafo especializado en ilustraciones y colecciones, Pablo San Juan. Esta visita constituye un precedente estratégico para avanzar en la consolidación de una alianza en materia de cooperación internacional orientada a exaltar y fortalecer la investigación científica, así como la biodiversidad y el patrimonio cultural, entre otros.

Dentro de los participantes y organizadores también estarán La Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica) de Mariquita (Tolima), autoridades como la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá (SMOB), la Alcaldía de Mariquita, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis, la Embajada de España y El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF).

Objetivos esenciales de este proceso

Presentar las capacidades técnicas, científicas y de gestión del Jardín Botánico José Celestino Mutis, incluyendo el Tropicario, como socio estratégico de cooperación internacional.

Impulsar la recuperación del Jardín Botánico del municipio de Mariquita, Tolima, para analizar oportunidades de acompañamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis al proceso de revitalización.

Fortalecer la Ruta Mutis, un corredor histórico, científico y cultural con proyección internacional.

Promover proyectos de investigación, educación e intercambio de conocimiento.

Identificar líneas de colaboración conjunta en investigación, conservación, formación, intercambio técnico y proyección internacional.

Fortalecer la articulación con aliados estratégicos como la CAF, la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá, con la academia -Universidad del Rosario y la Universidad de Ibagué- y el sector cultural.

Durante la jornada, el Jardín Botánico de Bogotá José Celestino Mutis (JBB), presentará sus capacidades técnicas, científicas, educativas y culturales, incluido el Tropicario, como un espacio vital para la cooperación internacional y el trabajo conjunto entre países.

Diálogo interinstitucional proyectado hacia futuras alianzas y escenarios

La agenda incluye espacios de conversación orientados hacia:

Definir proyectos conjuntos entre Bogotá, Madrid y Funbotánica.

Explorar apoyos institucionales para el Municipio de Mariquita, Tolima.

Fortalecer alianzas con entidades como la CAF – el Banco de Desarrollo de América Latina, la Embajada de España, la academia y el sector cultural.

Construir un plan de trabajo con impacto local e internacional

Una oportunidad para conocer “Tesoros del Jardín”

Adicional a este importante evento, conocerán la experiencia inmersiva “Tesoros del Jardín”, 17 audioguías que transforman la experiencia del Jardín Botánico José Celestino Mutis, en un mundo de aprendizaje con tan solo escanear un código QR que emitirá a través de audios y sonidos, las historias de cada espacio del corazón verde de Bogotá.