Conozca la ubicación de la estación temporal de la Avenida Jiménez en la avenida Caracas

Bogotá continúa con la construcción del viaducto de la Línea 1 del Metro de Bogotá sobre la avenida Caracas en el centro de Bogotá. Para seguir con este avance, es necesario deshabilitar la estación de TransMilenio Avenida Jiménez y habilitar, a partir del 31 de enero, la estación temporal Avenida Jiménez.

¿Cuál es la ubicación de la estación temporal Avenida Jiménez sobre la avenida Cacaras?

La nueva estación temporal estará ubicada en la avenida Caracas entre las calles Octava y Décima. Para ingresar a esta estación lo podrás hacer por el costado sur de la calle 8 o por el costado norte de la calle 10. Además, es importante recordar a los usuarios que el paso peatonal subterráneo entre las estaciones de la calle 13 y av. Caracas estará deshabilitado.

Sin embargo, los vagones que se encuentran sobre la calle 13 no tendrán modificaciones en su localización. Asimismo, se garantizará la continuidad en la prestación de los servicios troncales de TransMilenio. Consulta los cambios de las rutas a través de la TransMiApp o ingresando a www.transmilenio.gov.co.

La estación de @TransMilenio Avenida Jiménez ?, que está sobre la av. Caracas, cambia temporalmente de ubicación debido al avance de la construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá ?.

En este video te mostramos cómo seguir usando esta estación sin afectar tu movilidad ?.

En… pic.twitter.com/ztBqWw0G0K — Metro de Bogotá (@MetroBogota) January 27, 2026

Respeta el flujo peatonal dentro de la estación y ten precausión con las columnas que están dentro de los vagones.

Ante cualquier duda, acércate a la oficina de atención al ciudadano ubicada en la avenida calle Primera #24B -55, barrio La Fragüita.