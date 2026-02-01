‘Por suspensión de la Emergencia Económica, $165 mil millones dejarían de ser recaudados: MinHacienda

Foto: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Cerca de $165 mil millones correspondientes a los impuestos decretados por el Gobierno nacional al amparo de la Emergencia Económica y Social -que fue suspendida de forma transitoria por la Corte Constitucional mientras adopta un fallo de fondo-, quedaron en veremos y es posible que no puedan ser recaudados.

De acuerdo con el ministerio de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, dichos ingresos correspondían al IVA del 19% en la venta de licores nacionales, al Impuesto Nacional al Consumo del 19 %, al IVA aplicado a los juegos de suerte y azar operados por internet, así como al impuesto del 1% sobre la primera venta de carbón o hidrocarburos en el mercado interno.

Agrega la cartera que esas obligaciones ya estaban causadas hasta el día 29 de enero, y su recaudo estaba previsto para los meses de febrero y marzo entrantes, conforme al calendario tributario de 2026.

La situación “obliga al Gobierno nacional a redoblar esfuerzos, explorar alternativas de financiación y fortalecer la eficiencia del gasto público, con el fin de garantizar que la ausencia de estos recursos no se traduzca en retrocesos sociales”, señala el Ministerio, y reitera que “el reto es claro: mantener el equilibrio fiscal sin sacrificar la prestación de servicios en salud, educación y el bienestar de los colombianos”.

Lo que se alcanzó a recaudar

Según el Ministerio de Hacienda, como resultado de las medidas tributarias adoptadas durante la Emergencia Económica y Social, la Dian (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) alcanzó a recaudar cerca de $1,65 billones hasta el 29 de enero, fecha en la que se conoció la decisión de la Corte Constitucional de suspender de forma cautelar el estado de excepción.

De ese total, $1,63 billones correspondieron al pago de obligaciones asociadas a la reducción de intereses y sanciones para contribuyentes morosos e inexactos, beneficio al que se acogieron 175 mil contribuyentes y usuarios aduaneros.

A este monto se sumó el recaudo por concepto del Impuesto de Estabilidad Fiscal, equivalente al 1 % sobre el valor de la primera exportación de carbón o hidrocarburos, que representó $23.800 millones; el IVA del 19% a importaciones de licores generó un recaudo de $1.200 millones.

Dice la cartera de Hacienda que estas medida permitieron mejorar el cumplimiento y el consentimiento tributario, además de generar un ingreso efectivo e inmediato para las finanzas públicas.

Pero con la suspensión de la Emergencia Económica, se verán afectados los recursos destinados a la salud y la educación, obligando al Gobierno a redoblar esfuerzos para garantizar la continuidad de estos servicios esenciales.

“Los recursos públicos no son un dato aislado en un balance fiscal: son atención médica, educación, medicamentos y programas sociales que sostienen la vida cotidiana de millones de colombianos. Por eso, cuando una fuente de financiación se suspende, el impacto no se mide únicamente en términos fiscales, sino en la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales”, concluye el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Con información del Ministerio de Hacienda y Crédito Público