Ante temporada de lluvias, Enel refuerza operación para atender fallas y emergencias

Foto: Enel Colombia

Las lluvias intensas que se han registrado en las últimas semanas en varios municipios de Cundinamarca y en ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’ han generado afectaciones en el servicio de energía, principalmente por fuertes vientos, la caída de árboles, los deslizamientos y las dificultades de acceso a ciertos puntos de la infraestructura eléctrica. Frente a este escenario, Enel Colombia mantiene activa una operación reforzada en territorio, orientada a atender las emergencias, reducir los impactos y restablecer el servicio en el menor tiempo posible, priorizando siempre la seguridad de las comunidades y de los equipos técnicos.

La compañía cuenta con una capacidad operativa distribuida estratégicamente en Bogotá y Cundinamarca, que le permite actuar de manera simultánea en diferentes frentes. En Bogotá, se ha priorizado la atención en sectores afectados como Chapinero, Usaquén, Teusaquillo, Suba y el área de los Cerros Orientales, así como en municipios aledaños como Tabio, Tenjo, Cota, Sopó y La Calera, desplegando alrededor de 410 cuadrillas, distribuidas en 129 cuadrillas de emergencias, 90 grupos pesados, que incluyen grúas, canastas y cuadrillas especializadas, y 200 cuadrillas de procesos comerciales disponibles para reforzar la operación.

En Cundinamarca, la atención se concentra en aquellas zonas que han presentado mayores afectaciones durante la actual temporada de lluvias, como La Mesa, El Colegio, Anapoima, Anolaima, Viotá, Cachipay, Fusagasugá, Apulo, La Vega, Facatativá y Tena. Con más de 281 grupos técnicos, que incluyen 112 equipos de emergencias con 224 personas, 19 equipos motorizados para atención de emergencias, 32 cuadrillas especializadas en atención de fallas, 27 equipos comerciales, además de supervisores, ingenieros, grúas y vehículos especializados, se ha logrado atender fallas y emergencias en cabeceras municipales y zonas rurales.

Mantenimiento y robustecimiento de las redes eléctricas

Desde el inicio de la ola invernal en 2025 se han venido realizando de manera continua intervenciones en las redes de energía de Bogotá y Cundinamarca, con el fin de robustecerlas y prepararlas para enfrentar las condiciones climáticas propias de la temporada invernal. En este sentido, durante el inicio de año, se continúan ejecutando acciones preventivas y correctivas como la revisión de circuitos críticos, el reemplazo de infraestructura en riesgo, el cambio de transformadores, la modernización de redes y las labores de poda de vegetación, realizadas bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad. Estas intervenciones buscan eliminar fallas potenciales en la red, teniendo en cuenta que aproximadamente el 30 % de las afectaciones eléctricas están asociadas al crecimiento de vegetación cercana a las redes, por lo que se adelantan labores de poda para evitar que ramas o árboles entren en contacto con la infraestructura durante lluvias y fuertes vientos.

Recomendaciones para los clientes en temporada de lluvias

Enel Colombia recomienda a la comunidad tener en cuenta que, durante lluvias intensas o tormentas eléctricas, por seguridad de las personas y de las cuadrillas técnicas, no es posible realizar maniobras sobre la red, lo que puede generar demoras en la atención. Una vez las condiciones climáticas lo permiten, los equipos retoman de inmediato las labores para restablecer el servicio en el menor tiempo posible.

Adicionalmente, es importante que la comunidad adopte medidas de prevención durante la temporada de lluvias, como identificar los riesgos eléctricos en viviendas y establecimientos, saber cómo interrumpir el suministro de energía de forma segura y verificar el buen estado de las instalaciones. Durante las tormentas eléctricas, se aconseja desconectar los electrodomésticos y evitar el contacto con elementos metálicos o equipos eléctricos, especialmente en caso de inundaciones. Una vez cesan las lluvias, es importante revisar que no existan señales de fallas antes de reconectar los equipos y, de ser necesario, solicitar la revisión de un experto.

Enel Colombia invita a los usuarios a reportar cualquier situación de riesgo, como cables caídos o árboles en contacto con la red eléctrica, a través de sus canales de atención disponibles las 24 horas: el Fonoservicio 601 511 5115 o el chat Elena por WhatsApp al 316 890 6003. Esta información es clave para priorizar la atención en los puntos que más lo requieren.

La compañía reafirma su compromiso de permanecer en territorio, operando de manera ininterrumpida y con todos sus recursos técnicos y humanos enfocados en atender los efectos de la temporada invernal en Bogotá y Cundinamarca, actuando con responsabilidad, cercanía y enfoque preventivo.