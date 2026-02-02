Descubra los 17 humedales de Bogotá y anímese a recorrer estos santuarios de vida

Foto: Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa celebramos el Día Mundial de los Humedales protegiendo y recorriendo estos ecosistemas que llenan de vida a la ciudad. El próximo 2 de febrero se conmemora el Día Mundial de los Humedales, una fecha que tiene gran repercusión en Bogotá, ya que es la única ciudad de Latinoamérica que cuenta con un complejo urbano de humedales.

Para generar conciencia acerca de la importancia, cuidado y protección de estos espacios llenos de vida, se creó un StoryMap, en el que de manera muy didáctica y con información precisa, cualquier ciudadano puede ubicar de manera precisa los 17 humedales, conocer sus principales características y programar de esta forma diferentes recorridos para visitarlos.

¿Cuáles son los 11 humedales RAMSAR de Bogotá?

Primero, vamos a explicar qué significa un humedal RAMSAR. Cuando reciben esta distinción implica que son áreas reconocidas a nivel internacional por su importancia en la conservación para diferentes especies, no solo autóctonas, sino migratorias.

La existencia y preservación de estos espejos de agua es vital, ya que las aves que vienen huyendo de las bajas temperaturas hacen escala, para descansar y alimentarse, o en algunos casos reproducirse. Sin estos santuarios de vida, las consecuencias serían catastróficas.

¿Cómo consultar el StoryMap?

Es muy sencillo, se puede hacer de forma gratuita y desde cualquier dispositivo con internet, tan solo seleccionando el siguiente enlace se puede acceder : StoryMap “Los humedales en Bogotá”

Este es el resultado de un trabajo articulado entre la Infraestructura de Datos Espaciales (Ideca), la Secretaría de Ambiente, el Observatorio Ambiental, la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. y el Jardín Botánico de Bogotá, quienes realizaron un trabajo articulado recopilando la información e imágenes para ofrecer la más completa guía acerca de estos santuarios de vida para la flora y fauna en la ciudad.