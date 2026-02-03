    • Resultados de las Loterías

    Resultados de las loterías y chances de este lunes 2 de febrero de 2026 en Colombia

    Diana Becerra Publicado el

    –Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 2 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:

    Lotería de Cundinamarca

    Premio mayor: 2883 de la serie 175

    Lotería de Tolima
    Premio mayor: 5418 de la serie 154

    Miloto: 29 – 09 – 26 – 18 -10.

    ColorLoto:

    2 rojo
    7 blanco
    5 amarillo
    6 amarillo
    2 amarillo
    7 azul

    Dorado Mañana Premio mayor: 9801
    La Quinta: 6

    Dorado Tarde Premio mayor: 9366 La Quinta: 1

    El Paisita Día
    Premio mayor: 6796 La Quinta: 7

    El Paisita Noche Premio mayor: 2781
    La Quinta: Conejo

    Diana Becerra
