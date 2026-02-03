Resultados de las loterías y chances de este lunes 2 de febrero de 2026 en Colombia
–Los siguientes son los resultados de las loterías y chances que jugaron este lunes 2 de febrero de 2026 en el territorio colombiano:
Lotería de Cundinamarca
Premio mayor: 2883 de la serie 175
Lotería de Tolima
Premio mayor: 5418 de la serie 154
Miloto: 29 – 09 – 26 – 18 -10.
ColorLoto:
2 rojo
7 blanco
5 amarillo
6 amarillo
2 amarillo
7 azul
Dorado Mañana Premio mayor: 9801
La Quinta: 6
Dorado Tarde Premio mayor: 9366 La Quinta: 1
El Paisita Día
Premio mayor: 6796 La Quinta: 7
El Paisita Noche Premio mayor: 2781
La Quinta: Conejo