Desde hoy comienza a regir la reducción de $500 en el galón de gasolina

El Gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó a todas las estaciones de servicio en el país aplicar desde hoy la reducción de $500 en el precio de venta al público del galón de gasolina motor para automóviles.

Mediante una circular dirigida a los distribuidores minoristas de combustibles, se establece que todas las estaciones de servicio del territorio nacional deben publicar la nueva tabla de precios de la gasolina motor en sus tableros visibles, surtidores, sistemas de facturación electrónica, material publicitario y canales digitales.

Agrega la disposición que ninguna estación podrá mantener precios anteriores, aplicar valores intermedios, realizar cobros diferidos ni implementar esquemas que oculten, fraccionen o distorsionen la reducción en el precio del combustible.

La nueva tabla de precios de la gasolina es la siguiente:

?La Superintendencia de Industria y Comercio iniciará investigaciones administrativas en caso de registrarse una presunta vulneración a los derechos de los consumidores, y dará traslado a las autoridades penales y/o disciplinarias ante conductas que puedan constituir delito o falta grave. La reincidencia será considerada circunstancia agravante y podrá dar lugar a la cancelación definitiva de la autorización para la compra y distribución de combustibles.