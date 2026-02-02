Ordenan extraditar al narco alias ‘Pipe Tuluá’, requerido por narcotráfico

Foto: Cortesía

El ministro de Justicia y del derecho, Andrés Idárraga Franco, reiteró que pronto será extraditado a Estados Unidos el señalado narcotraficante Andrés Marín Silva, más conocido como ‘Pipe Tuluá’, quien es requerido por la Corte Distrital de Texas por el delito de narcotráfico.

El pronunciamiento del ministro respondió a la orden que le dio el presidente Gustavo Petro de enviar al país del norte al considerado principal capo del narcotráfico en el Valle del Cauca.

En su cuenta de la red social X, el mandatario dijo: “Señor ministro de Justicia, Andrés Idárraga, tiene usted la orden del Presidente de la República de Colombia de extraditar al señor alias ‘Pipe Tulúa’, señor Andrés Marín Silva”.

El mandatario agregó en su mensaje: “Lo hago por intentar comprar funcionarios públicos con dineros públicos para quedarse. La paz no es una mercancía, la paz es un derecho”.

Frente a la orden presidencial el ministro Idárraga Franco respondió en la misma red social: “A su mandar, presidente Gustavo Petro. Su orden se ejecutará con resultado”.

La orden de extradición la dio el presidente Petro luego de que la Corte Suprema de Justicia negara los recursos presentados por la defensa de Marín Silva para no ser enviado a Estados Unidos.

Alias ‘Pipe Tuluá’ es señalado de ser el principal cabecilla de la estructura criminal ‘La Inmaculada’, a la que se atribuyen varias masacres en norte del Valle del Cauca, y de exportar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos.

El pasado 25 de noviembre, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia avaló la solicitud de extradición de alias ‘Pipe Tuluá’, la cual se dará en los próximos días por orden presidencial.

Alias ‘Araña’

Hace pocos días, el mandatario también advirtió de la extradición de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, líder de los ‘Comandos de la Frontera’, estructura que forma parte de la autodenominada ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano’, con la que el Gobierno nacional adelanta un proceso de paz.

En otro mensaje, del 29 de enero pasado, el mandatario advirtió: “Hace meses firmé la extradición de alias ‘Pipe Tulúa», jefe del narco en el Valle del Cauca, y ante su reposición a la Corte Suprema, negada por ella, hace semanas he dado la orden de su envío a EEUU. El señor alias ‘Araña’ tiene 10 días para demostrar que el compromiso de erradicar 15.000 hectáreas de cultivos de hoja de Coca en el Putumayo, se cumple”.

Con información de @petrogustavo