Ecopuntos móviles recuperaron más de 12.956 toneladas de residuos en 2025

Foto: UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) recuperó durante 2025 un total de 12.956,174 toneladas de residuos especiales a través de los Ecopuntos móviles, lo que representa un incremento del 72,75 % frente a 2024. En promedio, se recolectaron 1.079 toneladas mensuales.

Durante el año se habilitaron 211 Ecopuntos en la ciudad, con atención cada cuatro semanas y en horarios de 7:00 a. m. a 12:00 m., 8:00 a. m. a 12:00 m., 9:00 a. m. a 2:00 p. m., de 2:00 p. m. a 7:00 p. m., según el sector o hasta alcanzar su máxima capacidad. En total, se realizaron más de 2.270 jornadas en 2025, un 70,4 % más frente a la 1.332 jornadas desarrolladas en 2024.

Esta estrategia consiste en la ubicación de cajas estacionarias en puntos programados cada cuatro semanas para la recepción gratuita de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) y residuos voluminosos como colchones, madera, muebles y tejas, entre otros residuos especiales que no hacen parte de programas de posconsumo. El servicio está dirigido a pequeños generadores y se presta de lunes a sábado, en distintos puntos de la ciudad.

La programación diaria de los Ecopuntos puede consultarse a través de las redes sociales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) y, de manera semanal, en el portal www.uaesp.gov.co/ecopuntos.