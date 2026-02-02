Hacienda felicita a más de 21 mil contribuyentes por pago total del impuesto predial de 2025

Foto: Secretaría Distrital de Hacienda

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) avanza en su estrategia de recuperación de cartera para garantizar los recursos que Bogotá necesita. Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer el recaudo fiscal y el cumplimiento tributario. Los recursos se materializarán en obras, servicios y oportunidades que permitirán mayor bienestar para la ciudadanía.

La estrategia de recuperación de cartera está dirigida a 4.865 contribuyentes que se acogieron al Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) y que registran mora porque no pagaron el compromiso de la cuarta y última cuota del impuesto predial 2025 que venció el 5 de diciembre.

El Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) es una oportunidad para el contribuyente porque le permite dividir el valor del impuesto predial en cuotas iguales, sin intereses ni recargos, siempre que se cumpla con el calendario establecido. El incumplimiento en el pago genera el cobro de intereses y el inicio administrativo de cobro.

Como parte de esta campaña de la Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) informará a cada contribuyente sobre el estado de sus obligaciones pendientes y los invitará a regularizar su situación a través de la Oficina Virtual , evitando el embargo de cuentas y bienes.

“Ponerse al día con el pago del impuesto predial por cuotas evita intereses, procesos de cobro y contribuye a la estabilidad financiera de Bogotá. Invitamos a quienes no han pagado la cuarta y última cuota a que lo hagan. Estos recursos son fundamentales para seguir invirtiendo en la ciudad y mejorar la calidad de vida de todos”, señaló Luis Fernando Granados, director de Cobro de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

Pasos para pagar la cuarta cuota del impuesto predial 2025

Ingresar a: www.haciendebogota.gov.co En la Oficina Virtual , ubicada en la parte superior derecha, seleccionar la opción impuesto predial. Iniciar sesión con el correo electrónico y la contraseña registrados. Ingresar a Obligaciones Pendientes, seleccionar predial y generar el cupón de pago. Escoger la cuota pendiente y pagar en línea con el botón PSE o descargar el recibo para pagar en los bancos autorizados.

Ventajas del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC)

Sin intereses si se cumple el calendario.

Flexibilidad de pago durante el año.

Gestión de pago virtual sin necesidad de desplazamientos.

Localidades en mora con la cuarta cuota del impuesto predial

El mayor número de contribuyentes en mora con la cuarta cuota del Sistema de Pago Alternativo por Cuotas (SPAC) se concentra en Suba, Usaquén, Engativá, Kennedy, Fontibón y Puente Aranda.

Adicionalmente, Hacienda Bogotá recuerda la importancia de mantener actualizados los datos de contacto en el Registro de Información Tributaria (RIT), para garantizar la recepción oportuna de notificaciones, comunicaciones y respuestas a trámites de cobro y así evitar posibles fraudes.

¡Ojo, no se deje engañar!

La Secretaría Distrital de Hacienda (SDH) no solicita el envío de dinero a cuentas bancarias ni a través de aplicaciones externas. No te dejes engañar.