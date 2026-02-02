Este es el pronóstico del clima en Bogotá para este lunes 2 de febrero

Foto Alcaldía Mayor de Bogotá

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa te compartimos el pronóstico del clima según el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) para este lunes 2 de febrero de 2026. ¡Conoce aquí todos los detalles!

Según el reporte del IDIGER se espera este lunes 2 de febrero en Bogotá:

Durante la madrugada, se espera cielo parcialmente nublado y predominio de tiempo seco.

La temperatura mi?nima esperada es de 11 °C.

En la mañana se prevé cielo mayormente nublado con lluvias dispersas en el norte de la ciudad, al finalizar la jornada.

¿Cómo se puede consultar el pronóstico de lluvias con Mapas Bogotá?

En el siguiente paso a paso te explicacamos que consultar el mapa de lluvias es muy sencillo, recuerda que lo puedes hacer desde tu celular, tablet o computador.