Barrios de Bogotá y Mosquera que tendrán cortes de luz este lunes 2 de febrero de 2026

Este lunes 2 de febrero de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá y del municipio de Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!

Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 2 de febrero de 2026

Localidad de Antonio Nariño

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 3 sur a calle 5 sur entre carrera 13 a carrera 15. Barrio San Antonio.

Localidad de Bosa

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p . m. De la calle 62 sur a calle 64 sur entre carrera 77 a carrera 79. Barrio Bosa.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Barrio El Corzo Rural.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p . m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 85 sur a calle 87 sur. Barrio San Bernardino XVIII.

Localidad de Candelaria

Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p . m. De la calle 7 a calle 9 entre carrera 7 a carrera 9. Barrio Centro Administrativo.

Localidad de Chapinero

Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 a . m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 18 a carrera 20. Barrio Chicó Norte.

Localidad de Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 60 sur a calle 63 sur entre carrera 75 a carrera 78. Barrio Los Tres Reyes I.

Localidad de Kennedy

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 38 sur a calle 40 sur entre carrera 67 a carrera 69. Barrio Alqueria La Fragua II.

Desde las 7:00 a . m. hasta las 5:30 p . m. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur. Barrio Osorio XII.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p . m. De la carrera 59 a carrera 61 entre calle 16 a calle 18. Barrio Puente Aranda.

Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la carrera 50 a carrera 52 entre calle 40 sur a calle 42 sur. Barrio Alqueria.

Localidad de San Cristóbal

Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p . m. De la carrera 7 a carrera 11 entre calle 0 sur a calle 5 sur. Barrio Modelo Sur.

Localidad de Santa Fe

Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p . m. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 4 a carrera 6. Barrio Parque Nacional.

Localidad de Teusaquillo

Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p . m. De la carrera 44 a carrera 44 entre calle 21 a calle 23. Barrio Ortezal.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p . m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 147 a calle 149. Barrio Cedro Salazar.

Mosquera

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p . m. Parque Industrial Agrosavia.

Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p . m. Vereda San José.

Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados

Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía: