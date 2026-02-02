Barrios de Bogotá y Mosquera que tendrán cortes de luz este lunes 2 de febrero de 2026
Este lunes 2 de febrero de 2026, hay cortes de luz en varios barrios de Bogotá y del municipio de Mosquera en Cundinamarca. Estas suspensiones en el servicio obedecen a trabajos de Enel Colombia en redes de suministro de energía. ¡Conoce las zonas y barrios con esta medida aquí!
Barrios de Bogotá con cortes de luz este lunes 2 de febrero de 2026
Localidad de Antonio Nariño
Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 3 sur a calle 5 sur entre carrera 13 a carrera 15. Barrio San Antonio.
Localidad de Bosa
Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:00 p . m. De la calle 62 sur a calle 64 sur entre carrera 77 a carrera 79. Barrio Bosa.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 48 sur a calle 50 sur entre carrera 94 a carrera 96. Barrio El Corzo Rural.
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p . m. De la carrera 86 a carrera 88 entre calle 85 sur a calle 87 sur. Barrio San Bernardino XVIII.
Localidad de Candelaria
Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p . m. De la calle 7 a calle 9 entre carrera 7 a carrera 9. Barrio Centro Administrativo.
Localidad de Chapinero
Desde las 8:00 a. m. hasta las 10:00 a . m. De la calle 91 a calle 93 entre carrera 18 a carrera 20. Barrio Chicó Norte.
Localidad de Ciudad Bolívar
Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 60 sur a calle 63 sur entre carrera 75 a carrera 78. Barrio Los Tres Reyes I.
Localidad de Kennedy
Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la calle 38 sur a calle 40 sur entre carrera 67 a carrera 69. Barrio Alqueria La Fragua II.
Desde las 7:00 a . m. hasta las 5:30 p . m. De la carrera 121 a carrera 123 entre calle 42 sur a calle 44 sur. Barrio Osorio XII.
Localidad de Puente Aranda
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p . m. De la carrera 59 a carrera 61 entre calle 16 a calle 18. Barrio Puente Aranda.
Desde las 7:15 a. m. hasta las 5:30 p . m. De la carrera 50 a carrera 52 entre calle 40 sur a calle 42 sur. Barrio Alqueria.
Localidad de San Cristóbal
Desde las 8:45 a. m. hasta las 4:00 p . m. De la carrera 7 a carrera 11 entre calle 0 sur a calle 5 sur. Barrio Modelo Sur.
Localidad de Santa Fe
Desde las 7:45 a. m. hasta las 5:00 p . m. De la calle 34 a calle 36 entre carrera 4 a carrera 6. Barrio Parque Nacional.
Localidad de Teusaquillo
Desde las 8:15 a. m. hasta las 12:15 p . m. De la carrera 44 a carrera 44 entre calle 21 a calle 23. Barrio Ortezal.
Localidad de Usaquén
Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p . m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 147 a calle 149. Barrio Cedro Salazar.
Mosquera
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p . m. Parque Industrial Agrosavia.
Desde las 7:00 a. m. hasta las 5:30 p . m. Vereda San José.
Recomendaciones y consejos para los usuarios durante cortes de luz programados
Enel Colombia emitió una serie de recomendaciones para que las tengas presentes, durante las actividades de mantenimiento y/o mejoras de las redes del servicio de energía:
- Cuida tus electrodomésticos: lo mejor es tenerlos desconectados durante la intervención, así evita posibles daños por las intermitencias del servicio.
- Organiza tus actividades: recuerda que los trabajos programados pueden implicar cortes de luz. Por ello, debes tener en cuenta las horas en que se hará la intervención y prepararte.
- Conserva tus alimentos: durante el corte de energía, evita abrir la nevera varias veces. De esa forma, la comida que esté refrigerada se mantendrá en buen estado.
- Permite la entrada del personal técnico: en caso de que sea necesario, el personal de la compañía debe ingresar a edificios, conjuntos u oficinas.
- En ese caso, autoriza su ingreso para que los trabajos se puedan llevar a cabo en los tiempos previstos. Sin embargo, si te preocupa la seguridad, Enel Colombia recomienda validar la identidad de sus trabajadores llamando al 601 5 115 115 en Bogotá y Cundinamarca.