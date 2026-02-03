El campo colombiano generó 4,8 millones de empleos en 2025, el mejor año desde 2021

Foto: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura destacó este resultado –revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)– como fruto de la apuesta para el sector agropecuario enmarcada en la Revolución por la Vida y los avances de la Reforma Agraria.

?Asimismo, indicó que la tasa de desocupación rural en el 2025 estuvo en el 6,7%, la más baja en siete años, lo que muestra más oportunidades para el campesinado, fortalecimiento de las actividades agrícolas y pecuarias, así como un aporte a la estabilidad económica del país.

La ministra del agro colombiano, Martha Carvajalino, resaltó que 4,8 millones de personas ocupadas en el sector rural es el resultado de un campo que avanza y de cómo se fortalece la seguridad alimentaria del país.

“Las cifras del DANE, donde se muestra la baja en el desempleo en el sector rural, reafirman que el campo colombiano no es el pasado; todo lo contrario, es el presente productivo y el futuro del país, lo cual es posible gracias a las políticas de cambio implementadas en el Gobierno del presidente Gustavo Petro», subrayó.

La cartera del agro informó que 3,4 millones de personas trabajaron en agricultura, ganadería, pesca y actividades afines, lo que representa un crecimiento de 103.000 empleos frente al 2024.

Este incremento en la ocupación es el más alto en los últimos seis años, lo cual consolida al sector como uno de los principales generadores de empleo en las zonas rurales del país.

Las cifras de empleo rural se conocieron en el marco del informe mensual del DANE revelado la semana pasada. En el año 2025 la tasa de desocupación en el país fue 8,9%. Esta cifra representa una disminución de 1,3 puntos porcentuales frente a la registrada en 2024, cuando se situó en 10,2%.

“Esta tasa es la más baja de toda la serie desde 2001″, dijo la directora del DANE, Piedad Urdinola.

El comportamiento favorable del empleo rural durante 2025 reafirma el rol del agro como motor de crecimiento económico y cohesión social e invita a los sectores involucrados a continuar fortaleciendo la actividad agraria como apoyo a la productividad y a la formalización de las actividades rurales, para mantener esta tendencia positiva durante 2026.

Con información del Ministerio de Agricultura