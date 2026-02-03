    • Bogotá

    ¿Sabía que los elementos electrónicos no van en la bolsa negra? Aprenda a separar los residuos

    Foto que muestra una persona sacando basura de una canecaFoto: UAESP.

    La Alcaldía de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía a la separación en la fuente de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y los residuos de demolición y construcción, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas.

    ¿Cómo reciclar según el color de la bolsa?

    • Bolsa blanca para lo aprovechable (Residuos aprovechables (cartón, vidrio, papel, plástico, botellas, etc.).
    • Bolsa negra para lo que no aprovechable (Residuos ordinarios no aprovechables (orgánicos y residuos que no pueden aprovecharse).
    • Bolsa verde: para los orgánicos, como los restos de comida, las cáscaras, las semillas, los huesos, etc.

    ¡Recuerda! Las pilas, computadores, celulares, electrodomésticos: nunca en la bolsa negra. Son residuos peligrosos. Llévalos a puntos especializados o gestores autorizados.

    En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa unimos esfuerzos para el cuidado de nuestra ciudad. Tu ayuda es fundamental, ¡no arrojes basuras, recicla, no abandones llantas, muebles y otros elementos en el espacio público!

    ¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

    1. Si te encuentras en la calle una servilleta, un papel o cualquier otro residuo puedes levantarlo y llevarlo contigo hasta la caneca más cercana.
    2. No te vayas del parque hasta encontrar y levantar las heces de tu mascota.
    3. Apaga el cigarrillo y cárgalo hasta encontrar una caneca o cesta, en la que puedas arrojarlo.
    4. Guarda el papelito del dulce o golosina en tu bolsillo y no lo botes por ningún motivo a la calle. Con esto no solo ayudas a mantener las calles limpias, si no que evitas taponamientos de redes de alcantarillado durante las épocas de lluvias.
    5. El chicle lo puedes guardar en tu bolso o billetera envuelto en una servilleta para luego arrojarlo en la caneca o cesta.
    6. Separa correctamente los residuos desde tu hogar.

    Adicional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos y Ecorutas para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

    A estos puntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y más.

