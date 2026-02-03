¿Sabía que los elementos electrónicos no van en la bolsa negra? Aprenda a separar los residuos

Foto: UAESP.

La Alcaldía de Bogotá y la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) invita a la ciudadanía a la separación en la fuente de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos y los residuos de demolición y construcción, protegiendo al mismo tiempo los ecosistemas.

¿Cómo reciclar según el color de la bolsa?

Bolsa blanca para lo aprovechable (Residuos aprovechables (cartón, vidrio, papel, plástico, botellas, etc.).

Bolsa negra para lo que no aprovechable (Residuos ordinarios no aprovechables (orgánicos y residuos que no pueden aprovecharse).

Bolsa verde: para los orgánicos, como los restos de comida, las cáscaras, las semillas, los huesos, etc.

¡Recuerda! Las pilas, computadores, celulares, electrodomésticos: nunca en la bolsa negra. Son residuos peligrosos. Llévalos a puntos especializados o gestores autorizados.

En Bogotá, mi Ciudad, mi Casa unimos esfuerzos para el cuidado de nuestra ciudad. Tu ayuda es fundamental, ¡no arrojes basuras, recicla, no abandones llantas, muebles y otros elementos en el espacio público!

¿Qué acciones puedo realizar para ayudar a la limpieza de Bogotá, mi Ciudad, mi Casa?

Si te encuentras en la calle una servilleta, un papel o cualquier otro residuo puedes levantarlo y llevarlo contigo hasta la caneca más cercana. No te vayas del parque hasta encontrar y levantar las heces de tu mascota. Apaga el cigarrillo y cárgalo hasta encontrar una caneca o cesta, en la que puedas arrojarlo. Guarda el papelito del dulce o golosina en tu bolsillo y no lo botes por ningún motivo a la calle. Con esto no solo ayudas a mantener las calles limpias, si no que evitas taponamientos de redes de alcantarillado durante las épocas de lluvias. El chicle lo puedes guardar en tu bolso o billetera envuelto en una servilleta para luego arrojarlo en la caneca o cesta. Separa correctamente los residuos desde tu hogar.

Adicional, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) dispone semanalmente de varios Ecopuntos y Ecorutas para prestar este servicio a la ciudadanía en las localidades de Bogota?.

A estos puntos puedes llevar los residuos que no recoge el operador de aseo, es decir escombros, residuos de construcción y más.